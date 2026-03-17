Reforma laboral: San Juan frenó un paro docente por la "esencialidad"

San Juan. La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional comenzó a mostrar sus primeros efectos concretos en el ámbito sindical. En San Juan, el gobierno provincial invocó la esencialidad del servicio educativo para frenar un paro docente de 48 horas, obligando a los gremios a garantizar el 75 por ciento de la actividad.

La decisión se apoyó en el artículo 101 de la Ley de Modernización Laboral, que establece a la educación como “servicio estratégico esencial”. Ante la intimación de la Subsecretaría de Trabajo provincial, los sindicatos UDAP, UDA y AMET resolvieron levantar la medida de fuerza prevista para esta semana, aunque advirtieron que se trata de un mecanismo que limita el derecho a huelga consagrado en la Constitución Nacional.

El caso sanjuanino se da en medio de la estrategia judicial que impulsan distintas organizaciones sindicales para frenar la aplicación de la norma. En ese contexto, la justicia desestimó recientemente un amparo presentado por la CGT para impedir el traspaso del Fuero Laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, lo que representó el primer tropiezo en la ofensiva judicial de la central obrera.

Para los gremios, lo ocurrido en San Juan marca un precedente que podría replicarse en otras provincias si se consolida la aplicación de la nueva legislación laboral.

