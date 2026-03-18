Javier Milei afirmó que la inflación mayorista “está bajando”

País. Luego de que la inflación mayorista marcara un retroceso de 0,7 puntos porcentuales en febrero respecto a enero, el presidente Javier Milei celebró la reducción y estimó que esa desaceleración tendrá una réplica en los precios minoristas.

“A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo”, comenzó diciendo el jefe de Estado en un posteo realizado en su cuenta oficial de la red social X.

“La inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%. Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas”, explicó.

En tal sentido, Milei consideró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) “aún debe purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios que tardan más que el IPM”.

