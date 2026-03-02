Milei reafirmó la alianza con EE.UU.: “Es hora de hacer de esto una política de Estado”

Buenos Aires. Javier Milei inauguró ayer el 144° período de sesiones ordinarias en el Congreso y, en paralelo a los “logros” de su primera gestión y dardos venenosos sin parar hacia el kirchnerismo, el Presidente ubicó, según su visión, un objetivo geopolítico central para la Argentina: reclamó una “alianza estratégica duradera” con los Estados Unidos.

“Eso es lo que estamos construyendo con los Estados Unidos. Esto no es sólo un acuerdo entre el Presidente -Donald- Trump y el Presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y objetivos estratégicos entre dos países y en toda la región”, aseguró, y además auguró un “siglo de las Américas”, de “Alaska a Tierra del Fuego”.

Durante su discurso, de una hora y 42 minutos, reflexionó: “El Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas. Rutas comerciales, recursos naturales, soberanía marítima y presencia creciente de actores que no comparten nuestros valores”. En ese sentido, deslizó que enviará iniciativas “para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia”.

Ataque al kirchnerismo

El primer mandatario aprovechó las chicanas del kirchnerismo en el recinto y fue directo contra la dos veces presidenta, con condena vigente y prisión domiciliaria en curso. No hizo ninguna mención a la oposición “dialoguista”, que lo ayudó en demasía durante las recientes sesiones extraordinarias. Todo este sector se mantuvo en un respetuoso silencio y disfrutó de la trifulca con el cristinismo.

“Manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el memorándum con Irán, Vialidad. Es una chorra, fueron los más chorros de la historia”, disparó el jefe de Estado. En otro tramo, añadió: “¡Manga de delincuentes! ‘Kukas’, yo les voy a avisar algo, ‘Kukas’, ¿saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar“.

Milei también acusó al kirchnerismo de entregar el país “a Venezuela y a los terroristas de Irán, que nos metieron dos bombas”, en referencia a los atentados contra la embajada de Israel en la Argentina y la AMIA, ocurridos en 1992 y 1994, respectivamente. “Vengan a explicar lo que pasó con -la muerte del ex fiscal de la causa AMIA, Alberto- Nisman, manga de chorros”, agregó.

Inflación, pobreza y narcotráfico

De nuevo en el plano local, el líder de La Libertad Avanza prometió “nueve meses de reformas estructurales”: anunció que cada Ministerio tiene listos diez paquetes con iniciativas a tratar por un Poder Legislativo. En varias ocasiones, utilizó el término “moral” como “política de Estado”.

Antes de llegar allí, realizó una descripción de qué se encontró al llegar al poder y lo obtenido en poco más de 24 meses. “El aspecto más urgente era el descalabro inflacionario, y la raíz de la inflación es la emisión monetaria, que derivaba del déficit fiscal. Por eso, en nuestro primer mes eliminamos un déficit fiscal de 5% del PBI”, enfatizó.

“En materia de capital humano, teníamos una pobreza camuflada en los controles de precios del 57%, con siete de cada 10 -niños- pobres y una gran mayoría de egresados escolares que no sabían leer o escribir, ni hacer cuentas matemáticas simples, en un mundo en el que avanzan todos los días a pasos agigantados con la inteligencia artificial”, detalló.

Milei además dijo que “el crimen y los homicidios venían aumentando”, que las “fronteras eran un colador”, y que los “piquetes eran financiados con dinero de asistencia social que debía destinarse a los más necesitados”.

El mandatario no olvidó a los empresarios. En esa línea, preguntó: “¿Acaso les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero u$s 4.000, cuando se paga u$s1.4000 y que, si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambio?”.

Como si fuera poco, arremetió: “¿Les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar a 920 trabajadores a la calle, mientras que se negocia la protección para el sector de aluminio?”.