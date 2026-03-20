Milei dijo que hay una “carnicería” contra su Gobierno

Tucumán. El presidente Javier Milei partiicipó anoche del Foro Económico del NOA en Tucumán, donde lanzó fuertes críticas a la oposición y a los empresarios en medio de la tensión con Paolo Rocca, CEO de Techint. En ese sentido, el mandatario aseguró que hay “una carnicería” contra su Gobierno.

A una semana de regresar del Argentina Week en Nueva York, Milei se dedicó a dar una charla respecto a la política económica, en donde retomó las ideas de Adam Smith y planteó que “es necesario entender qué es lo que va a generar crecimiento de acá en adelante”.

Sin embargo, más allá de lo conceptual de sus palabras, aprovechó la oportunidad para apuntar contra la oposición y parte del empresariado al asegurar: “Parece que hay políticos y empresarios, que están a favor de precios más altos, de salarios más bajos y de empleos de peor calidad. Arriba de todo eso está la corrupción".

“La pregunta es por qué un político se va arrogar la facultad de cercenar la libertad para que compren un producto de mayor precio y de peor calidad. Para que no lo puedan hacer, levanta una pared para que ustedes puedan ser robados. Está claro que están condenados a tener a la gente con precios más altos y cercenarles la libertad. Ustedes perjudican a 48 millones de personas para salvar a 3 chorros. Está claro que es profundamente inmoral“, sostuvo.

El mandatario abordó este tema cuando profundizaba sobre la teoría de la distribución del ingreso. “Adam Smith tenía una posición pro competencia y la fomentaba. Una de las partes que hace es aniquilar a los mercantilistas, es decir, a los prebendarios”, mencionó.

De esta manera, continuó con su explicación y sostuvo: “Pasaron 250 años y la relación con esta manga de delincuentes sigue siendo la misma“. ”El método era mas o menos lo mismo. En esa época se cargaban con su vida, ahora hacen una carnicería mediática", aseguró.

De igual forma, aclaró: “Yo no ataco a los empresarios, ataco al chorro, ataco a la gente deshonesta. Me parece que es una pelea que vale la pena”. “Si ustedes quieren ganar, tienen que correr mejor, no tienen que matarlo. No hacer como los socialistas que le quieren llenar la mochila de piedras”, precisó.

Al respecto, Milei explicó: “No estamos dispuestos a hacerlo violentando la vida, la libertad y laa propiedad. Si la política que aplican es injusta, termina mal. Por eso, Argentina se estaba hundiendo; por eso, hacemos este planteo de la moral como política de Estado. Lo importante son los valores morales, eso está por encima de todo“.

Con respecto al kirchnerismo, indicó que “si durante 100 años estuvieron fomentando la vagancia, por la Justicia social y el parasitismo, nos íbamos a estrolar", señaló.

