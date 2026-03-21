El fiscal Taiano se defendió de las acusaciones por el caso $LIBRA

Buenos Aires. El fiscal federal Eduardo Taiano respondió ayer a las críticas por presuntas demoras en dar acceso a las partes al informe final del análisis del celular del lobista Mauricio Novelli en el caso $LIBRA. El funcionario judicial reafirmó su compromiso con el avance de la investigación por la fallida criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei el 14 de febrero de 2025.

“Las precisiones servirán para llevar claridad respecto de lo acontecido, más allá de que esta fiscalía reafirma su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible, en resguardo de la eficacia del proceso”, afirmó en un comunicado.

Taiano enumeró lo ocurrido desde que se recibió un informe preliminar el 17 de noviembre pasado por parte de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), y remarcó que fue la fiscalía la que pidió al juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, el secuestro de los dispositivos electrónicos de todos los imputados.

“Durante ese proceso, se emitió el 17 de noviembre de 2025 un informe preliminar, en el que se consignó, entre otras circunstancias, que el trabajo se encontraba ‘en curso’. Ese informe es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas. Es orientador“, detalló.

El informe final “con conclusiones rigurosas”, fue elevado a la fiscalía el 13 de enero de 2026 y, tras su incorporación al sistema de gestión judicial, el 24 de febrero de 2026, quedó disponible para las partes.

Esto ocurrió, advirtió, “con anterioridad a la difusión pública de documentación vinculada a la causa acontecida el 6 de marzo de 2026?.

Al respecto recordó que se había citado a declarar como testigo a quien realizó esa difusión, pero que “no tuvo otra finalidad que hacer lugar a una medida solicitada por una de las partes querellantes”, a raíz de las “inquietudes generadas por la filtración de documentación privada de los imputados”.

Esa medida “fue dejada sin efecto, al conocerse que el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, había iniciado un sumario administrativo —Res PER 171/2026— y promovido una investigación penal por esa irregularidad. Esa denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, Secretaría N°20 (causa N° 1007/2026)“, concluyó.

Taiano negó que haya habido algún ocultamiento de prueba, recordó que él ordenó el análisis de los dispositivos y remarcó que la investigación bajo su responsabilidad avanza.

