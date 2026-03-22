Milei habló en Hungría sobre “la moral como política de Estado”

Hungría. El presidente Javier Milei participó ayer como orador principal de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Budapest, donde centró su discurso en la defensa de lo que definió como “la moral como política de Estado” y volvió a cuestionar al socialismo, a la dirigencia europea y a los modelos de intervención estatal. En la previa, se reunió con Tamás Sulyok y Viktor Orbán, a quien apoyó en su política migratoria.

“En la conferencia hoy que voy a dar en CPAC voy a estar mencionando su correcta visión en los temas migratorios, porque de hecho cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión”, le relató Milei a Orbán, primer ministro local.

A su turno, Orbán le agradeció su visita y expresó: “Es la primera vez en la historia de nuestras naciones que un presidente americano visita Hungría. Tampoco ha ocurrido algo así en Europa. Y durante tanto tiempo no ha habido ningún presidente de Argentina en Hungría. Pero estamos muy felices de que por fin estemos. Su visita es en un tiempo muy importante”.

Durante su exposición en la CPAC, Milei planteó que su gobierno se rige por un esquema de prioridades en la toma de decisiones basado en tres variables: la moral, la eficiencia económica y la utilidad política. “La moral está siempre primero y el cálculo político siempre al final”, sostuvo, y remarcó que ese enfoque implica priorizar “la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad”.

En ese marco, defendió el rumbo económico de su gestión y destacó el ajuste fiscal aplicado en los primeros meses de gobierno. “Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad”, afirmó, y precisó que implicó una reducción del gasto público del 30% en términos reales. También remarcó la eliminación de la emisión monetaria y aseguró que en seis meses el Gobierno concretó un ajuste equivalente a 15 puntos del PBI.

El mandatario sostuvo que esas medidas permitieron evitar una hiperinflación y mejorar los indicadores económicos. “Pasamos de una inflación que viajaba al 15.000% anual a niveles cercanos al 30%”, indicó. Además, aseguró que la pobreza descendió del 57% al 30% y que el riesgo país bajó de los 3.000 a los 600 puntos básicos.

Según expresó, “cuando una sociedad elige la libertad, las cosas mejoran”, mientras que “cuando elige socialismo, las cosas empeoran”. En esa línea, cuestionó experiencias como la Unión Soviética, Cuba y Venezuela, y sostuvo que “la planificación centralizada fue un error garrafal que condujo al fracaso”.

Además, afirmó que la Argentina puede convertirse en un proveedor energético para Europa y aseguró que el país atraviesa una “fiebre de inversiones” en ese sector. “Para 2030 exportaremos arriba de 30 mil millones de dólares por año”, señaló.

Milei está acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

