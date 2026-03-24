Habrá movilizaciones en todo el país por el golpe del '76

País. A 50 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, hoy habrá movilizaciones en todo el país para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El acto principal tendrá lugar en Buenos Aires, donde miles de personas desde la tarde, donde desde anoche la Plaza de Mayo es escenario de la vigilia por el 24 de marzo, un encuentro que combina música, cultura y política en la previa de la marcha central.

La “Vigilia por la Identidad”, organizada por La Garganta Poderosa, comenzó ayer a las 16.

Para hoy se espera que las columnas de organizaciones partan desde distintos puntos, como la exESMA y el Congreso, para concentrarse en la Plaza.

El acto en Córdoba

Córdoba será escenario este martes de una manifestación, organizada por la Mesa de Derechos Humanos Córdoba y la organización Hijos Córdoba, con motivo del 50° aniversario del golpe de Estado en Argentina.

La marcha partirá desde Colón y Cañada, recorriendo diferentes puntos emblemáticos de la ciudad, como el Patio Olmos, Hipólito Yrigoyen y Plaza España, hasta llegar a la zona de Tribunales Federales.

En este contexto, allí se desarrollará el "Memoria Fest", un evento que contará con la participación de artistas destacados como el Dúo Coplanacu, Monada, Nenes Bian, Calle Vapor, Pachi Herrera y José Luis Aguirre, entre otros.

En Villa Carlos Paz

En Villa Carlos Paz la convocatoria está prevista para las 10.30 en la Plaza de la Memoria, ubicada en la rotonda oeste del puente Cassaffousth, bajo la consigna “30.000 presentes” y con el mensaje “Más que nunca, Nunca Más”.

En caso de lluvia la actividad se trasladará al Espacio Co. Casa de la Cultura, en Moreno 60.

El acto es organizado por la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos de Villa Carlos Paz, en una fecha atravesada por la memoria colectiva y por la reafirmación del reclamo de verdad y justicia frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

La actividad también será transmitida en directo por VillaNos Radio 100.7.

En Capilla del Monte

La Municipalidad de Capilla del Monte junto al I.P.E.M. N 88 "M.S.M. de Balcarce", invitó a la comunidad al Acto Oficial en conmemoración del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, a 50 años del golpe cívico-militar que marcó a los argentinos.

El mismo se llevará a cabo hoy martes 24 de marzo a las 11 hs. en la Plazoleta de la Memoria por la Verdad y la Justicia, sita entre calles Mariano Moreno y Pueyrredón.