Novelli y Milei planeaban lanzar una moneda de oro con la cara del Presidente

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Argentina
martes, 24 de marzo de 2026 · 02:42

Buenos Aires. La noche del domingo 10 de noviembre de 2024 no fue solo de ópera y amigos, como acostumbraba Javier Milei. Entre un clásico y otro, en la Quinta de Olivos se habló de negocios. El cripto lobista Mauricio Novelli, por entonces, estaba envalentonado con la idea de lanzar al mercado monedas de oro y plata con la cara del jefe de Estado. Y el presidente también habría acompañado la idea, que finalmente se frustró tras el escándalo de $Libra.
Los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) encontraron en el celular de Novelli un grupo de WhatsApp llamado “Proj. Argentina”.
Junto al lobista con llegada a los hermanos Milei integraban ese chat Iván Canales Vandewijngaerden, director ejecutivo de la consultora ICV Advisors, y Gregor Beck, quien se presenta en su LinkedIn como board member tanto del Bank von Roll de Suiza como de Degussa Goldhandel, una de las distribuidoras de oro y plata más importantes de Europa.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió en Casa Rosada a los tres involucrados mientras se craneaba la idea, entre abril y noviembre de 2024.
Todo el material forma parte del expediente del caso $Libra, que está en manos del fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
El grupo “Proj. Argentina” ya tenía un bosquejo de lo que sería la moneda del mandatario.
De un lado, el rostro de Milei de perfil y con el mentón en alto, y su cabello entrelazado con la melena de un león que completa el corazón de la moneda. Alrededor, el lema “¡Viva la libertad carajo!” y, en el reverso, un sol radiante.
 

Más de
Mauricio Novelli Javier Milei

Comentarios