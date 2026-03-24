Novelli y Milei planeaban lanzar una moneda de oro con la cara del Presidente

Buenos Aires. La noche del domingo 10 de noviembre de 2024 no fue solo de ópera y amigos, como acostumbraba Javier Milei. Entre un clásico y otro, en la Quinta de Olivos se habló de negocios. El cripto lobista Mauricio Novelli, por entonces, estaba envalentonado con la idea de lanzar al mercado monedas de oro y plata con la cara del jefe de Estado. Y el presidente también habría acompañado la idea, que finalmente se frustró tras el escándalo de $Libra.

Los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) encontraron en el celular de Novelli un grupo de WhatsApp llamado “Proj. Argentina”.

Junto al lobista con llegada a los hermanos Milei integraban ese chat Iván Canales Vandewijngaerden, director ejecutivo de la consultora ICV Advisors, y Gregor Beck, quien se presenta en su LinkedIn como board member tanto del Bank von Roll de Suiza como de Degussa Goldhandel, una de las distribuidoras de oro y plata más importantes de Europa.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió en Casa Rosada a los tres involucrados mientras se craneaba la idea, entre abril y noviembre de 2024.

Todo el material forma parte del expediente del caso $Libra, que está en manos del fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

El grupo “Proj. Argentina” ya tenía un bosquejo de lo que sería la moneda del mandatario.

De un lado, el rostro de Milei de perfil y con el mentón en alto, y su cabello entrelazado con la melena de un león que completa el corazón de la moneda. Alrededor, el lema “¡Viva la libertad carajo!” y, en el reverso, un sol radiante.

