Arcor y Danone se quedaron con La Serenísima

País. Grupo Arcor y la multinacional francesa Danone anunciaron la concreción de un acuerdo estratégico para adquirir la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos S.A.. La operación se realizó a través de Bagley Argentina S.A., sociedad mediante la cual ambos grupos económicos tomaron el control del 51,32% que restaba del capital social y de los votos que permanecían en manos de la familia fundadora y del fondo de inversión Dallpoint Investments LLC.

Con este movimiento, Arcor y Danone consolidan el control del 100% de la empresa dueña de la marca La Serenísima, cerrando un proceso de expansión iniciado hace más de una década. Según el hecho relevante informado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la transferencia de acciones de las Clases A, B, C y D se ejecutó en cumplimiento de la opción de compra y venta establecida originalmente el 3 de diciembre de 2015.

El cierre definitivo de la transacción se encuentra sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes en diversas jurisdicciones y a las ratificaciones societarias de rigor. Una vez cumplimentados estos pasos, se formalizará la creación de un nuevo joint venture que integrará bajo una misma estructura operativa los activos de Danone Argentina S.A., Mastellone Hermanos y la red de distribución de Logística La Serenísima.

Alfredo Pagani, presidente de Grupo Arcor, destacó el carácter estratégico del proyecto para la firma cordobesa. “Este joint venture lácteo con Danone permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales”, afirmó. Pagani también remarcó que esta decisión “ratifica nuestro compromiso con el país y complementa nuestra propuesta de valor en consumo masivo”.

Para Grupo Arcor, esta operación refuerza un modelo de negocios basado en asociaciones internacionales. La firma registró en 2025 ventas netas por 3.400 millones de dólares y cuenta con 49 plantas industriales. Por su parte, Danone, que obtuvo la certificación B Corp en 2025, reportó ingresos globales por 27.300 millones de euros en el mismo período, operando en más de 120 mercados.

