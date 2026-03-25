El Gobierno difundió un video dando su versión del golpe del '76

Buenos Aires. La Casa Rosada difundió ayer por la mañana un video de 1 hora y 15 minutos de duración, en el que señala que hace 20 años el kirchnerismo activó un “fatal experimento narrativo” con una “visión sesgada y revanchista”, que buscó “beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político para construir nuevas mayorías de poder”.

A 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina que derrocó a Isabel Perón y hundió al país en el período más sangriento de la historia, el Gobierno publicó un video denominado “Las víctimas que quisieron esconder”.



El material fue compartido a través de la cuenta de la Casa Rosada y enfatiza: "La historia debe conocerse en su totalidad, cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación”.

El video, que dura 1 hora y 15 minutos y contó con la participación del equipo asesor del presidente Santiago Caputo, insiste con la idea de recordar tanto a las víctimas de la dictadura como a las que sufrieron los ataques de las organizaciones guerrilleras que operaron durante esa época.