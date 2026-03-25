Milei y Mahiques redactan un nuevo Código Penal que enviarán al Congreso

Buenos Aires. Con el objetivo de terminar de definir los detalles del proyecto para un nuevo Código Penal que se enviará al Congreso, el presidente Javier Milei mantuvo ayer una reunión clave con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en la Quinta de Olivos.

El encuentro se realizó por la tarde y contó también con la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Después del mismo, se informó que finalmente se decidió avanzar en la redacción de un nuevo texto que esté “a la altura de los desafíos actuales”.

“A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos“, precisó Mahiques.

Entre las figuras que se van a incorporar, están temas “migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”.

Si bien era uno de los proyectos a tratar en estas sesiones ordinarias, antes de remitirlo para su tratamiento legislativo, el funcionario se propuso revisar el texto que había dejado preparado su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, y optó por hacer varios cambios.

“El envío del proyecto se mantiene pero, conscientes de que es un proceso y que el nuevo código requiere revisiones, el Presidente considera que hay temas que no pueden seguir demorándose porque son delitos que están afectando el día a día”, explicaron fuentes calificadas.

Así las cosas, si bien la intención del Gobierno es presentar un texto integral en un futuro cercano, por el momento será un paquete más reducido.

“Van a debatir con el Presidente todos los puntos de la iniciativa, con la visión del ministro, pero la idea es tener un Código Penal que respete los principios liberales”, señaló una persona al tanto de las conversaciones, momentos antes de la reunión.

Desde que asumió en el cargo, Mahiques se interiorizó en el tema y comenzó a pensar algunas mejoras para hacerle al texto original, que era bastante extenso y, a su entender, contenía algunas cuestiones que se podían simplificar.

