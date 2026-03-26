Una automotriz argentina cerrará un turno de producción

País. La caída de producción automotriz nacional empieza a dar malas noticias. Luego de tres paradas fuera de calendario entre diciembre y marzo, Stellantis Argentina confirmó ayer que su histórica planta de Palomar, provincia de Buenos Aires, cerrará un turno de producción a partir del mes de mayo, dentro de un plan de reacomodamiento de la actividad ante una menor demanda que repite resultados negativos en el sector desde julio de 2025.

Actualmente, en esa fábrica se producen los Peugeot 208 y 2008, como así también un volumen menor de los utilitarios Peugeot Partner y Citroën Berlingo. Los dos primeros vehículos son productos de gran demanda en el mercado argentino, con el Peugeot 208 como el tercer auto más vendido en Argentina en el primer bimestre con un 4,7% del mercado, y el segundo, un SUV-B que se lanzó en julio de 2024, el tercer modelo con mayor demanda en su segmento y Top 10 del mercado, con un 2,7% de market share.

Según la empresa, este proceso se debe a la necesidad de adaptar el volumen de producción a una nueva dinámica del mercado argentino, pero especialmente del brasilero, el principal destino de las exportaciones automotrices nacionales.

Ante este escenario, en abril se comunicará y en mayo se implementará un Plan de Retiros Voluntarios entre los colaboradores. Actualmente la producción de Palomar implica dos turnos de producción con más de 2.000 colaboradores en las líneas operativas. Todavía no hay certeza de cuántas fuentes de trabajo se perderán, aunque se descuenta que la reducción no será lineal con el cierre de un turno.