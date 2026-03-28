Caso $Libra: audios de Novelli mencionan pagos a Milei en medio de la campaña

Buenos Aires. Los registros obtenidos del celular de Mauricio Novelli muestran que asumió la responsabilidad directa de entregar pagos en efectivo al entonces candidato presidencial Javier Milei y a su hermana Karina, en plena campaña presidencial del 2023.

Según los audios recuperados por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal, Novelli instruyó a su secretaria para organizar el retiro de importantes sumas de dinero de una financiera.

En uno de los mensajes de voz, fechado el 3 de octubre de 2023, Novelli aclaró que él mismo se ocuparía de coordinar la entrega del dinero a Milei. Esta gestión se realizaba en plena campaña electoral por la presidencia.

“De Milei y Danann me voy a ocupar yo”, le dijo a su secretaria Ara Belén Aime González Bosque.

Esta distinción evidencia un control directo de Novelli sobre los desembolsos más sensibles, que involucraban tanto a figuras mediáticas, como Agustín Laje (director ejecutivo de la Fundación Faro), como al entonces candidato.

La secuencia de los hechos -que expuso ayer el diario La Nación- permite entender cómo, mediante la conversión de criptomonedas en efectivo, el dinero llegaba finalmente a manos de Milei. Hasta ese momento, el presidente era el principal influencer con el que contaba N&W Professional Traders, la empresa de Novelli.

Todo esto ocurría cuando Milei era diputado nacional y sorteaba su salario como legislador entre seguidores, al tiempo que declaraba que sus ingresos procedían de conferencias y actividades como economista libertario.

Los pagos

Según los audios extraídos del peritaje, los más relevantes son dos: el primero del 1 de agosto de 2023, en el que Novelli le indicó a su empleada que hay que pagar 2.000 USDT para Milei, por mes, en concepto de sueldo… y el segundo del 2 de abril de 2024, en el que le dice que hay que pagar 4.000 para Karina, cuando Milei ya era presidente.

La moneda de pago de las conversaciones son en USDT: un criptoactivo diseñado para mantener la paridad 1:1 con el dólar, y que está respaldada por reservas de la empresa Tether, lo que significa que 1 USDT busca valer siempre 1 USD.

