Por la guerra en Irán, subirían los combustibles en Argentina

País. En medio de la escalada del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, el precio internacional del petróleo volvió a dispararse y reavivó las alertas sobre un posible impacto global en la energía. Para la Argentina, la tensión externa coincide además con un aumento parcial de impuestos a los combustibles que comenzó a regir el domingo, lo que agrega presión sobre los valores en surtidores.

Desde el 1° de marzo, los combustibles aumentaron en promedio 1,1% como consecuencia de una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), una actualización que impacta de manera directa en el precio del litro de nafta y gasoil.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial, y se aplica como recomposición parcial de los incrementos que habían quedado pendientes durante 2024 y los primeros tres meses de 2025. El cronograma de aplicación se extenderá hasta abril.

Solo por efecto impositivo, el litro de nafta súper aumentó $17,38 por el ICL y $1,06 por el impuesto al dióxido de carbono. De esta manera, el precio promedio pasó de $1609 a $1627,45, según el relevamiento del sitio Surtidores.

En el caso del gasoil, el incremento fue de $14,88 en el impuesto general, con un adicional diferencial de $8,05 para las zonas alcanzadas por el régimen patagónico, más $1,69 correspondiente al tributo ambiental. Así, el litro subió de $1658 a 1674,58 pesos.

El mecanismo responde a la actualización trimestral automática de los montos fijos del tributo, atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), vigente desde 2018. Si bien la normativa prevé ajustes en enero, abril, julio y octubre, en la práctica esos incrementos fueron postergados en varias oportunidades para moderar el impacto sobre la inflación. La decisión oficial apunta a recomponer ingresos fiscales sin trasladar de una sola vez toda la carga acumulada.