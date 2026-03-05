La UIA pidió respeto a Milei y confirmó una caída de más del 50% en las ventas

País. Después de exigirle respeto al Gobierno nacional mediante un extenso comunicado, tras el duro discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, la Unión Industrial Argentina (UIA) difundió ayer los resultados de un nueva encuesta sobre la actividad industrial. Los datos muestran una caída generalizada en la producción y las ventas, que afectan tanto a grandes empresas como a PyMEs, y confirman la persistencia de dificultades en el sector manufacturero.

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) -índice que anticipa la evolución de la actividad industrial- se ubicó en 36,5 puntos en enero de 2026, lo que representó un descenso de 7,5 puntos en comparación con el relevamiento anterior. En relación con enero del año pasado, cuando se registró el valor más alto para ese mes en los últimos dos años, la variación fue negativa por 5,6 puntos, lo que evidencia un empeoramiento sostenido de la actividad industrial.

Al analizar las principales variables, predominó la tendencia negativa. El 53,3% de las empresas señaló que su nivel de producción disminuyó respecto al promedio del cuarto trimestre de 2025. Mientras que en cuanto a las ventas internas, el 54,7% de las firmas reportó bajas y solo el 13,3% registró aumentos, lo que marca uno de los valores más altos de caída de la serie histórica.

La entidad que preside Martín Rappallini dio a conocer los datos de esta nueva encuesta en momentos de tensión entre el sector empresario y el Gobierno, especialmente a partir de que Milei cuestionara duramente a industriales como Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, a quien tildó de “Don chatarrín” y a Javier Madanes Quintanilla, de “Don Gomita Alumínica”.

El titular de la UIA, Martín Rappallini, se refirió este miércoles a los dichos del Presidente contra los empresarios y dijo: "Me gustaría que vuelva el Milei que decía que los empresarios son héroes".