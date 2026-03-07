Los 10 gobernadores que participarán de la Argentina Week junto a Milei

EE.UU. En vísperas de un nuevo viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei invitó a una lista de diez gobernadores que participarán de la Argentina Week, el evento que buscará atraer inversiones para el país. Según Infobae, los mandatarios provinciales aliados disertarán el jueves 12 de marzo en dos paneles con eje en la minería estratégica y minerales críticos y energía.

El evento que se desarrollará del 9 al 12 del mes en la ciudad de Nueva York contará con la presencia de los mandatarios provinciales Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

En la agenda del evento organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos, a cargo de Alejandro Oxenford, en coordinación con Presidencia y el apoyo de JP Morgan, Bank of America, Kaszek y también Citi, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council, figura que los representantes provinciales expondrán en la jornada de cierre, luego de la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El primer panel será el de energía, previsto para las 10.45, y comenzará con un discurso introductorio del CEO de YPF, Horacio Marín. Con foco en Vaca Muerta, desarrollo de GNL, infraestructura de exportación, renovables, participarán del formato estilo mesa redonda Figueroa, Weretilneck, Cornejo, Torres y Valdés.

Al mediodía, la temática girará en torno a la minería estratégica y minerales críticos, con especial enfoque en el litio, cobre, oro, plata, infraestructura minera, seguridad jurídica y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La moderación está a cargo de la directora de Asuntos Externos de la empresa multinacional británica-australiana Río Tinto, Paula Uribe, y tomarán la palabra Orrego, Jalil, Sadir, Sáenz y Vidal.

La invitación también fue extendida a Rogerio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), pero el primero debió declinar el ofrecimiento luego de haber viajado a Estados Unidos en los últimos días y el segundo alegó problemas de agenda en su provincia.