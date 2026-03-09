Mahiques iniciará el proceso para cubrir vacantes de jueces y fiscales

País. El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques anunció este domingo que la cartera que dirige iniciará el trámite para la cobertura de 200 vacantes de jueces, 72 fiscales y 65 defensores oficiales en la Justicia Federal. Lo hizo a través de un comunicado oficial que compartió a través de sus redes sociales y las del ministerio a su cargo.

El funcionario indicó que se activa con los requisitos establecidos en el decreto 588/2003 “con el objetivo de habilitarlas para continuar con el procedimiento de selección y envío del pliego que disponga el Presidente de la Nación”.

“El Ministerio de Justicia de la Nación informa que ha decidido iniciar la verificación y actualización de todos los requisitos establecidos en el Decreto 588/2003 para las 200 vacantes de jueces, 72 de defensores y 65 de fiscales existentes en el Poder Ejecutivo, con el objetivo de habilitarlas para continuar con el procedimiento de selección y el envío del pliego que disponga el Presidente de la Nación”, señala el comunicado difundido ayer.

“En este marco, se solicitará al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de antecedentes penales de los ternados”, detalló la comunicación oficial.

El Ministerio agrega: “Se verificará que la situación patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de las personas eventualmente propuestas se encuentren debidamente informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero”.