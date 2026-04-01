Citaron a declarar a la escribana de la compra del departamento de Adorni

Buenos Aires. La escribana que intervino en la operación de compraventa del departamento del barrio porteño de Caballito por parte del jefe de Gabinete Manuel Adorni fue citada como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario.

La fiscalía tiene delegada esta causa y la decisión se tomó luego de conocerse el valor por el cual se escrituró el bien, 230 mil dólares y que parte de ese dinero provino de un préstamo de dos mujeres, entre ellas una jubilada que dijo a la prensa no conocer al funcionario. La escribana deberá presentarse el 8 de abril.

El valor y la existencia de ese crédito privado consta en los documentos legales del departamento y por eso el fiscal convocó a la profesional que intervino, Adriana Mónica Nechevenko. Se trata de la primera testigo llamada en esta investigación.

Según fuentes judiciales, también habría intervenido en la escrituración de otra propiedad por parte del matrimonio Adorni en la localidad de Exaltación de la Cruz.

El departamento donde vive el funcionario se compró el 18 de noviembre del año pasado. Tiene casi 200 metros cuadrados y era propiedad de dos mujeres que la habían adquirido el 30 de abril del mismo año. Antes, perteneció al exfutbolista Hugo Alberto Morales.

Esas vendedoras, identificadas como Beatriz Viegas, jubilada de 72 años domiciliada en el barrio de Flores, y Claudia Sbabo, figuraron no sólo como titulares del bien sino también como acreedoras de un préstamo hipotecario utilizado para concretar la compra. En el Registro de la Propiedad Inmueble consta que ambas aportaron el 50% cada una de un crédito total de USD 200.000, es decir, casi el 90% del monto total de la operación.

La estructura financiera de la operación fue consignada en el informe registral. Allí se detalla que el crédito hipotecario por USD 200.000 le permitió a Adorni completar la adquisición del departamento, quedando las dos jubiladas como acreedoras en partes iguales.

En noviembre de 2025, además de la operación en Caballito, el funcionario adquirió una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa.

