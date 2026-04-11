El fiscal Pollicita investiga las refacciones de la casa de Adorni en el country

Buenos Aires. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a prestar declaración testimonial al contratista de las refacciones que se hicieron en la casa de Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, comprada en noviembre de 2024 por la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, Bettina Angeletti.

Se trata de Matías Tabar, de la empresa “Grupo AA” y que, según la información llegada a la fiscalía, estuvo a cargo de las obras en el lote 380 de Indio Cuá. Además, el fiscal reiteró un reclamo a la administración del barrio para que le envíen información sobre el pago de expensas de esa propiedad, algo que aún no fue respondido.

El contratista fue convocado para el próximo 24 de abril a las 9:00 en la sede de la fiscalía en Comodoro Py 2002 y se le informó por escrito en la citación que tendrá que concurrir con documentación destinada a reconstruir el circuito completo de contratación, ejecución y financiamiento de los trabajos realizados en el predio.

Deberá aportar presupuestos, cotizaciones y propuestas comerciales vinculadas a la obra, así como también contratos y órdenes de trabajo. Además, se le requirió la totalidad de la documentación contable y financiera asociada, incluyendo facturas emitidas y recibidas, recibos, órdenes de compra, certificados de avance de obra y comprobantes de pago.

También se le pidió “toda otra documentación que permita establecer el alcance de los trabajos encomendados”, precisó la fiscalía e incluye “toda constancia respaldatoria de pagos, sean éstos en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, permuta o cualquier otra modalidad” con un detalle de “cuentas bancarias, billeteras virtuales, CBU/CVU, cheques o instrumentos utilizados para percibir sumas vinculadas con la obra, con identificación de fechas, montos y pagadores”, además de “planos, renders, fotografías” y comunicaciones con la administración del barrio.

Además se le adelantó en la citación que deberá ir ese día al quinto piso de los tribunales federales de Retiro con “la totalidad de las comunicaciones mantenidas con Bettina Julieta Angeletti, Manuel Adorni o con cualquier persona que hubiera intervenido por ellos o en su representación, por correo electrónico, WhatsApp, mensajes de texto u otros medios, en tanto se vinculen con la contratación, presupuesto, ejecución, pagos, modificaciones o finalización de la obra”.

El requerimiento también alcanza a la identificación completa del personal que intervino en los trabajos y documentación relativa a la compra y provisión de materiales y otros bienes utilizados en la obra, detallando proveedores, cantidades, precios y fechas de adquisición.

Se incluyó “toda constancia respaldatoria de pagos, sean éstos en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, permuta o cualquier otra modalidad”.

Las expensas

En paralelo, el fiscal requirió a la administración del barrio que informe, respecto del lote 380, de qué modo fue cancelada la tasa de ingreso por U$S 5.000 consignada en un recibo fechado el 30 de noviembre de 2024. Para ello, deberá remitir la totalidad de la documentación respaldatoria relativa a ese pago, incluyendo recibos, comprobantes de transferencia, constancias de depósito, cheques o pagos en efectivo, junto con la identificación de la persona que lo efectuó, las cuentas de origen y destino y cualquier otro antecedente útil.

Además y ante la falta de respuesta a un requerimiento previo, también se solicitó que se informe el modo de pago de las expensas del lote durante todo el período investigado con un detalle completo de pagos realizados, con fechas, montos, eventual saldo de deuda y la documentación respaldatoria. En caso de haberse abonado mediante efectivo, transferencias, depósitos u otros medios, la administración deberá precisar esas modalidades, identificar las cuentas de origen de los fondos, acompañar los comprobantes correspondientes e individualizar cualquier otra constancia que permita establecer el origen del dinero utilizado.

