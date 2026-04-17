Milei reiteró que el gobierno de Irán es "enemigo de Argentina"

País. El presidente Javier Milei volvió a referirse al conflicto en Medio Oriente y reiteró su respaldo a Israel en la guerra frente a Irán. Todo se da antes del viaje que el mandatario tiene preparado para los próximos días, donde participará de los festejos por el Día de la Independencia del país hebreo.

En una entrevista con el Canal 14 de Israel, Milei sostuvo: “Si hay algo que caracteriza a Israel es que puede convivir con sus vecinos. No tiene problemas de convivencia. Sin embargo, el caso de Irán quiere el exterminio de Israel. Entonces, usted no puede tener una actitud pasiva, una actitud tibia al respecto. Claramente, Irán es una amenaza”.

En ese sentido, afirmó que el gobierno iraní es "enemigo de Argentina" luego de los dos atentados en la Embajada de Israel y en la AMIA terroristas que sufrió el país durante la década de los noventa, que dejaron centenares de víctimas. “Estamos hablando de un país que trabajó con organizaciones terroristas para poner bombas en mi país. Y además, el peligro que representaba Irán desarrollando potencial nuclear, poniendo en riesgo a todo el planeta, sino que además exportaba el terrorismo por el mundo y además lo financiaba”, continuó.

“Claramente no es solamente un enemigo de Israel, es un enemigo de todo Occidente. Es decir, frente a alguien que lo quiere exterminar, usted no puede negociar, no puede tener una posición intermedia, no puede tener una posición gris, se lo va a llevar puesto”, enfatizó.

Sin embargo, ante la pregunta sobre cómo el mandatario argentino veía a la comunidad internacionales, aseguró: “Son cobardes que tienen miedo de enfrentarlos. Si usted quiere la paz, tiene que estar preparado para la guerra. Si no entendemos eso y no estamos dispuestos a enfrentar a aquellos que quieren arruinar nuestra existencia, uno va a terminar siendo víctima de todas maneras. La persona que tiene miedo muere todos los días. En cambio, el que enfrenta la vida con coraje va a morirse una sola vez”.

