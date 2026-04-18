La nafta no bajará, pese a la caída del petróleo

País. Aún en medio de la abrupta baja de ayer del crudo Brent a US$ 88, que lo dejó 21% encima de finales de febrero, cuando empezó el conflicto de EEUU con Irán, el Gobierno de Javier Milei evalúa la ecuación tipo de cambio, carga impositiva, valor local del barril y las decisiones comerciales de YPF antes de decidir un ajuste, una vez expirado el congelamiento dispuesto para evitar su efecto inflacionario en el índice de abril.

Lo que fuentes del sector descartan es que sean modificados a la baja los precios en los surtidores siguiendo la curva del Brent.

Estiman que solo podría haber sucedido si el valor internacional descendiera de manera marcada (32%), aproximadamente hasta los 60 dólares por barril, situación que consideran poco probable que ocurra en el corto plazo, debido a los daños en la infraestructura de Medio Oriente y la dificultad para recuperar la producción.

Al mismo tiempo, los precios locales todavía continúan alineados a un barril cercano a los 90 dólares y las petroleras buscan recuperar parte del atraso acumulado de los últimos meses.

Las refinadoras consideran inclusive aplicar herramientas de cobertura como el “hedge” o seguro, que les permitan compensar las pérdidas cuando los precios internacionales bajen.

