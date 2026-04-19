El cura DJ Peixoto dio un show multitudinario en homenaje al papa Francisco

Buenos Aires. Miles de personas se congregaron en la Plaza de Mayo de Buenos Aires anoche para presenciar un espectáculo gratuito de música electrónica religiosa encabezado por el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el cura DJ. El evento fue concebido como un homenaje al papa Francisco y reunió a asistentes de distintos puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

El show del cura DJ en Plaza de Mayo ofreció una propuesta inédita, con entrada libre, fuerte despliegue técnico y una fusión de música electrónica con elementos religiosos. Desde las 20:00, miles de personas participaron en la celebración abierta que también pudieron seguir por las pantallas LED, con un sistema de sonido profesional y un ambiente festivo, que buscó rendir homenaje al papa Francisco en el corazón de Buenos Aires.

La presentación transformó el centro porteño en una gran pista al aire libre. El sacerdote, vestido con su camisa clerical negra y alzacuello, estuvo detrás de la consola mezclando techno, con canciones religiosas, campanas e intervenciones inspiradas en documentos papales.

El encuentro combinó imágenes del pontífice en las pantallas gigantes y una ambientación de luces, mientras el público agitaba banderas, globos y celulares. El clima fue de respeto y celebración, con una organización que facilitó la participación multitudinaria.

La Asociación Civil Miserando impulsó el encuentro para destacar el legado del papa Francisco y promover la “cultura del encuentro”. La convocatoria apostó por la inclusión y la dignidad humana y buscó reunir a un público diverso, sin distinción de religión o procedencia.

El homenaje se llevó a cabo al cumplirse casi un año de la muerte de Jorge Bergoglio, el 21 de abril de 2025, y se propuso como una gran celebración comunitaria. El operativo logístico incluyó cortes de calle y un operativo especial de tránsito implementado por el Gobierno de la Ciudad, que abarcó amplias zonas del microcentro hasta la madrugada.

