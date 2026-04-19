Milei viajó a Israel para participar del acto por el día de la independencia

País. En un nuevo gesto de posicionamiento geopolítico, el presidente Javier Milei partió ayer rumbo a Israel para su tercera visita a ese país, esta vez con el objetivo de participar de un acto por el día de la independencia, recibir un reconocimiento por parte de las autoridades locales por su apoyo en el marco de la guerra en Medio Oriente y hacer algunos anuncios de cooperación bilateral, entre los cuales podría estar la esperada mudanza de la embajada a Jerusalén.

El mandatario nacional estará acompañado por la secretaria general, Karina Milei, y los ministros de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Las expectativas internacionales se centran en el anuncio del traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una decisión de fuerte impacto diplomático.

Como primer acto en tierra israelí, el Presidente visitará el Muro de los Lamentos a las 10:30 horas, uno de los sitios más sagrados del judaísmo.

Horas más tarde, y en el plano diplomático, Quirno mantendrá un encuentro con su par israelí, Gideon Sa’ar.

A las 17:30 de Tel Aviv, Milei se reunirá con Netanyahu, instancia tras la cual se prevé —a confirmar— el anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al, la firma de acuerdos y declaraciones conjuntas, y una reunión ampliada.

Al cierre de la jornada, el mandatario participará en la pregrabación de la ceremonia del 78° Día de Independencia de Israel, el encendido de antorchas en el Monte Herzl.

El lunes, Milei recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan, donde pronunciará palabras ante la comunidad académica.

Por la tarde, mantendrá un encuentro con su par israelí, Isaac Herzog, y luego visitará la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos.

La última jornada completa será el martes y comenzará con un encuentro con rabinos para continuar con una visita a la Iglesia del Santo Sepulcro.

Por la noche, el presidente participará en la ceremonia oficial por el 78° Día de la Independencia de Israel, junto con una segunda visita al Muro de los Lamentos.