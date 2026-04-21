Milei a un año de la muerte del Papa Francisco: «Abrazo a la distancia»

El presidente Javier Milei hizo un posteo en sus redes sociales con motivo del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. Desde Jerusalén (Israel), donde participa de actividades oficiales, el mandatario lo calificó como «el argentino más importante de la historia» y expresó su reconocimiento y emoción.

«Abrazo a la distancia Santo Padre»; escribió el mandatario en su cuenta de X, junto a imágenes de un encuentro que había mantenido con Jorge Bergoglio en el 2024.

En otra publicación, Milei también recordó un episodio de su primer encuentro con el Papa, cuando le pidió disculpas por los cuestionamientos que había hecho en el pasado. «En esa misma visita le pedí perdón por mi error y su respuesta fue propia de un grande: ‘no te calentés, todos hacemos boludeces de chico’»; relató el presidente.

El mensaje fue posteado luego de la visita del economista a la Iglesia del Santo Sepulcro.