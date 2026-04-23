Comienza hoy la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires vuelve a convertirse en el epicentro cultural de América Latina con la llegada de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro, un aniversario que no solo celebra cinco décadas de historia, sino que también propone una renovación en sus formatos y contenidos.

El tradicional predio de La Rural, en Palermo, abrirá sus puertas desde el 23 de abril hasta el 11 de mayo, con una programación que supera las mil actividades y que promete convocar a lectores, escritores y curiosos de todas las edades.

Un inicio diferente: voces femeninas en diálogo

Por primera vez, el clásico discurso inaugural dará paso a un formato más dinámico: un diálogo entre tres destacadas escritoras argentinas, Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara, moderado por la periodista María O'Donnell. La elección marca un gesto de época y un cambio en la manera de inaugurar uno de los eventos culturales más importantes del país.

Perú, invitado de honor

A diferencia de años anteriores, esta edición no tendrá una ciudad invitada sino un país: Perú. La delegación incluirá unos 60 autores, músicos de su orquesta sinfónica y bailarines, aportando una fuerte presencia cultural que ampliará el diálogo latinoamericano.

Grandes figuras internacionales

Entre los nombres más esperados se destacan los premios Nobel J. M. Coetzee y Mo Yan, quienes participarán en conferencias y encuentros con el público. Su presencia refuerza el carácter global de la feria y su prestigio internacional.

Espacios especiales y memoria

Uno de los puntos más destacados será el Pabellón Homenaje, dedicado a los 50 años del evento. Allí habrá exposiciones sobre su historia, homenajes al humorista gráfico y escritor Roberto Fontanarrosa y una muestra sobre libros prohibidos durante la última dictadura.

Además, la tradicional Maratón de la Lectura tendrá este año una fuerte impronta histórica bajo la consigna “A 50 años del Golpe”, con textos de autores fundamentales como Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Juan Gelman, Manuel Puig, Osvaldo Soriano y Elsa Bornemann.

Actividades para todos los públicos

Como cada año, la feria ofrecerá una experiencia completa: stands de editoriales, firmas de ejemplares, presentaciones de libros, debates, mesas redondas y actividades interactivas. También será una oportunidad para descubrir nuevas voces y acceder a reediciones y títulos difíciles de conseguir.

Uno de los momentos más esperados será La Noche de la Feria, el 25 de abril, cuando el ingreso será gratuito desde las 20, permitiendo recorrer los pabellones con horario extendido.

Entradas y beneficios

El valor de las entradas será de $8.000 de lunes a jueves y $12.000 de viernes a domingo. Cada ticket incluye vales de descuento y un Chequelibro de $12.000 para utilizar en librerías adheridas.

Podrán ingresar gratis:

Menores de hasta 12 años

Personas con discapacidad (con acompañante)

Docentes y beneficiarios del Pase Cultural

Jubilados, pensionados y estudiantes (de lunes a viernes, excepto el 1 de mayo)

