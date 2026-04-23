El gobierno nacional dio de baja a 166 prepagas de todo el país

Sistema de salud
El gobierno nacional dio de baja a 166 prepagas de todo el paísAseguran que no se verán afectadas las prestadoras que brindan «atención real» a los ciudadanos.
El gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), oficializó la baja de 166 entidades del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp). La medida busca sanear el padrón oficial y eliminar estructuras que no brindaban servicios reales a los ciudadanos.
Las últimas cuatro incorporaciones al listado de inhabilitadas de forma definitiva son: Su Medicina Asistencia S.A., Instituto Panamericano de Salud S.A., Imedical S.A. y Seres.
Según explicaron, una auditoría detectó diversas irregularidades que hacían inviable la permanencia de estas firmas en el sistema como entidades «fantasma» (empresas sin estructura operativa ni capacidad de prestación), firmas que figuraban en los papeles pero no registraban movimientos ni atención efectiva e incumplimientos reiterados de los requisitos básicos de la Ley 26.682.
Asimismo, desde la Superintendencia enviaron un mensaje de tranquilidad a la población y expresaron que en la gran mayoría de los casos, las empresas dadas de baja no contaban con afiliados activos al momento de la resolución. Para aquellas entidades que sí tenían usuarios, el Estado ha dispuesto mecanismos de reubicación en otros prestadores. Se aseguró que no habrá interrupciones en los servicios médicos ni en los tratamientos de quienes sean trasladados a nuevas cartillas.
La depuración abarcó desde sociedades anónimas hasta cooperativas y mutuales de todo el país.
Entre las 166 bajas se encuentran:
Prepasa S.A. Prestadora para la Salud
Grupo Proyectar S.R.L.
Clínica Espora S.A.
Emergencias Médicas Fueguinas S.A.
SEM Olavarría S.R.L.
Emergencia Médica Privada S.A.
Grupo IE Traslados S.A.
Sanatorios Acreditados Integrados S.A.
Medinals S.A.
Del Sol S.A.
Veramed SRL
Cardioblas S.A.
Formar Salud S.A.
VFMH Desarrollos S.A.
Salud Patagónica S.A.
UB Asistencial S.A.
Cobertmed SRL
Azul Salud S.A.
Alianza Mediterránea de Salud S.A.
Premium Traslados S.R.L.
Carmed S.R.L.
Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.
Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea
Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada
Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.
Cooperativa Bienestar Ltda.
Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.
Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.
Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada
Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester
Asociación Mutual San Isidro Labrador
Asociación Mutual Médica Gualeguaychú
Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total
Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social
Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz
Asociación Mutual Trabajo y Progreso
Asociación Mutual Renacer
Asociación Mutual 22 de Julio
Asociación Mutual Bancaria
Mutual Agua y Energía Salta
Mutual de Docentes Privados
Asociación Mutual Crecer
Centro Gallego Sociedad Mutual
Asociación Mutual Triángulo
Mutual de Integración Latinoamericana
Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados
Asociación Mutual Voluntarios por la Vida
Asociación Mutual Mercantil del Noroeste
Asociación Mutual Todos Unidos
Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan
Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer
Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba
Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem
Asociación Mutual Pedro Campos
Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA
Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca
Mutual Mediterránea de Servicios Integrales
Mutual Solidaria Génesis
Magna Salud S.R.L.
OMSA Prosal S.A.
Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.
Emergencias Médicas Santa María S.A.
Medicina Asistencial Privada S.R.L.
Medycin S.R.L.
IE Emergencias Chivilcoy S.A.
Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.
Compañía Global de Salud S.A.
Vivir Medicina Privada S.A.
Medical S.R.L.
Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.
Siempre S.R.L.
Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.
Roma Salud S.A.
Opsal S.A.
Master Med System S.R.L.
Coseguro Total S.R.L.
Centro Médico del Parque SDH
Mitre Medical Network S.A.
Salud Total S.A.
Confederada Salud SRL
Noba Pampa Salud SRL
Quince
MPN Medical International S.A.
Compañía Mediterránea de Salud S.A.
Gerenciar Salud SRL
Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.
Prepaga SRL
Aio Care S.R.L.
Medicina Privada San Juan Bautista S.A.
Centro Salud S.A.
Medicina Argentina S.A.
Sid Medical S.A.
Acarti S.A.
Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud
Comese Coop. Ltda.
Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.
Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada
Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación
Mutual de Activos y Pasivos
Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses
Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina
Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad
Mutual Doce de Enero
Asociación Mutual de Óptica Integral
Asociación Mutual Versailles
Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia
Asociación Mutual Los Andes
Amtapra
Asociación Mutual Arquitas
Asociación Mutual Veteranos Argentinos
Mutual Ibatin
Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)
Staff Médico S.A.
Sancor Medicina Privada S.A
Obra Social del Personal Aeronáutico
Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
Mutual Persona John Deere Argentina
Asistencia Mutual Aeronavegante
Instituto Médico Asistencial IMA
Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
Asociación Mutual Intercooperativa
Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
Instituto Materno Infantil S.A.
Empy SRL
Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
Austral Organización Médica Integral
Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
Cardio S.A.
Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay
Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba
Plan Odontológico Integral S.A.
Cámara de Tabaco de Misiones
Codime S.A.
Mapfre Salud S.A.
Sociedad Médica Universitaria S.A.
Carra Salud S.A.
Huinca Salud
Rescate Centro S.A.
Emergencia Río Cuarto (Aspurc)
Emergencias Médicas Punilla S.A.
Grupo Gerenciador G4 S.A.
Emergencia Cardio Asistencial S.A.
Pangea S.A.
Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)
Armiento S.A. (Grupo A Mano)
Círculo Médico de San Luis
Círculo Médico de Bragado
Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima
Protección Médica SRL
ECSA Salud
Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina
And the Yellow Too S.A.
Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario
Asociación Española de Socorros Mutuos - Villa Constitución
Mutual Odontológica Argentina
Su Medicina Asistencia S.A.
Instituto Panamericano de Salud S.A.
Imedical S.A.
Seres