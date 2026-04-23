La actividad económica cayó 2,6% en febrero

País. En febrero de 2026, la actividad económica mostró señales de desaceleración, tal como adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que podría haber una baja. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) retrocedió 2,1% en la comparación interanual y 2,6% respecto de enero, según la medición desestacionalizada del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

“Con relación a igual mes de 2025, ocho de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en febrero. Se destacaron Pesca (14,8% i.a.) y Explotación de minas y canteras (9,9% i.a.)”, señaló el Indec.

La explotación de minas y canteras registró un incremento interanual de 9,9%, convirtiéndose en el sector con mayor impacto positivo en la evolución del EMAE. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura presentó un crecimiento de 8,4% interanual. En conjunto, ambos sectores sumaron 0,8 puntos porcentuales al resultado interanual del estimador. También aumentaron pesca (14,8%) e intermediación financiera (6%).

En contraste, siete ramas de actividad exhibieron retrocesos frente al mismo período del año anterior. Los sectores más afectados fueron la industria manufacturera, que mostró una caída interanual de 8,7%, el comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una baja de 7%, y electricidad, gas y agua, que retrocedió 6 por ciento. También presentaron retrocesos significativos los impuestos netos de subsidios, con una disminución de 4,2%, y la administración pública y defensa, con una baja de 1,5 por ciento. Estos sectores explicaron gran parte de la contracción observada en el nivel general del indicador durante el mes analizado.

Tras conocerse el dato oficial de actividad económica, Caputo utilizó sus redes oficales oficiales para argumentar que “más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida”.

“En 2026, el mes contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general. Con relación a febrero de 2025, 8 de los 15 sectores que conforman el EMAE registraron crecimiento”, agregó.