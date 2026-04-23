¿Qué cambios propone Javier Milei en la Reforma Electoral?

El gobierno nacional presentó ante el Congreso un ambicioso proyecto de Reforma Electoral. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, busca reconfigurar los pilares del sistema político argentino bajo tres consignas principales: reducción del gasto público, transparencia y mayor exigencia institucional.

Se incluye la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que fueron calificadas como un «experimento fallido» y dejarían lugar a las internas de cada partido.

El proyecto endurece los requisitos para que las agrupaciones políticas mantengan su personería jurídica, se eleva el piso mínimo de afiliados y la cantidad de votos necesarios para subsistir y se incorpora la afiliación digital, con el fin de agilizar los trámites y reducir la burocracia actual.

La reforma propone un giro hacia el sector privado y la austeridad estatal. Se eliminarían los espacios publicitarios gratuitos obligatorios en radio y televisión, tildados por el Ejecutivo como un «subsidio mediático» y ante la estimación de que el 90% del dinero de campaña proviene de «plata negra», se busca facilitar y transparentar los aportes privados registrados.

Además, los partidos podrán optar por sostenerse 100% con fondos privados, renunciando al subsidio del Estado.

Con respecto a la «Ficha Limpia», se establece que no podrán ser candidatos ni ocupar cargos públicos aquellas personas que posean una condena en segunda instancia por delitos dolosos.