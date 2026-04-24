Milei confirmó que acompañará a Adorni el miércoles en el Congreso

Buenos Aires. El presidente Javier Milei confirmó que el próximo miércoles concurrirá junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Congreso durante la exposición ante los legisladores, reafirmando así su respaldo al funcionario que es investigado por la Justicia a raíz de un presunto enriquecimiento ilícito.

En una entrevista en el programa Argendata del canal de YouTube Neura, el mandatario reiteró además que planea presentarse a la reelección en 2027. “No sólo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después va a decidir la gente”, afirmó Milei, dejando en claro sus intenciones a futuro.

Milei entregó así una nueva muestra de respaldo en medio de los avances diarios que exhibe la investigación judicial contra Manuel Adorni, debido a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, y una casa en un country de Exaltacion de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, entre otros gastos que pusieron el foco en su nivel de vida. “Sí, claro que voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de gabinete”, aseguró. Será el miércoles 29 de abril, en una jornada en la que la oposición planea exponer cada detalle de las sospechas que pesan contra el también vocero presidencial.

En ese marco, el presidente subrayó que Adorni está respondiendo a cada pedido de la Justicia y que se están cumpliendo todos los plazos previstos. “Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos”, precisó el jefe de Estado.

Por qué volverá a bajar la inflación, según Milei

Consultado sobre la evolución de la economía, Milei aseguró que “de acá para adelante la inflación tendría que empezar a ceder”, y que la actividad muestra señales de recuperación. Argumentó que la recaudación de marzo indicó un freno en la caída de la actividad económica y un consecuente rebote y que el crédito comenzó a repuntar, lo cual, en su opinión, evidencia que el capital de trabajo se está reconstruyendo. “Se tocó un piso en marzo y se empieza de vuelta. El crédito también subió. Se está reconstituyendo el capital de trabajo”, explicó el presidente.

