Milei recibió al empresario Peter Thiel en Casa Rosada

Buenos Aires. En una convulsionada jornada de jueves, el presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al reconocido empresario tecnológico Peter Thiel, que se encuentra en el país desde hace una semana y mantiene una extensa agenda de actividades bajo reserva. La reunión tuvo lugar en el despacho presidencial y se enmarca en una serie de contactos que mantuvo el empresario con la administración libertaria.

Según Infobae, el cofundador de PayPal mantuvo reuniones con funcionarios del Gobierno y llevó adelante contactos institucionales, además de participar en actividades fuera del ámbito estrictamente político. El pasado lunes, se reunió con el asesor presidencial, Santiago Caputo, en un intercambio en el que abordaron sobre el escenario internacional, la dinámica tecnológica y el posicionamiento de Argentina en el nuevo contexto global.

Del intercambio participó además el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno; el traductor oficial, Walter Keer, y una delegación estadounidense compuesta por Matt Danzeisen, el esposo de Thiel y ex vicepresidente de BlackRock y el argentino Matias Van Thienen, socio de la compañía especializado en empresas en crecimiento e internacionales.

Desde su llegada al país, que planea prolongarse por varias semanas, la agenda de estadounidense incluyó reuniones con funcionarios, encuentros institucionales y participación en eventos culturales, como su asistencia al Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental.

Una importante fuente con acceso al despacho presidencial reveló que el norteamericano tiene interés por “el fenómeno Milei” y considera que la Argentina “puede ser un lugar de refugio ante la eventualidad de un mundo en crisis”.

