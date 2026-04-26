El Nobel de Literatura John M. Coetzee llega a Buenos Aires

Buenos Aires. El escritor sudafricano John M. Coetzee, quien reside actualmente en Adelaida, Australia galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2003, visitará el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) para participar de una entrevista pública y presentar dos nuevos libros editados por Malba Literatura. El evento se produce en el marco del 25° aniversario del museo y a 15 años de la primera visita del autor a la institución.

La actividad principal tendrá lugar el jueves 7 de mayo a las 19, cuando Coetzee dialogue con Anna Kazumi Stahl sobre sus recientes publicaciones, Compañeros de viaje: ensayos sobre mi biblioteca personal y El amor y el matrimonio en Sigmund Freud y otros ensayos, ambos publicados por Malba Literatura.

Coetzee en la Feria del Libro

El autor, además, participará en dos actividades durante su visita. El martes 5 de mayo a las 17, en la sala Victoria Ocampo del Pabellón Blanco, junto con Mariana Dimópulos (vía streaming) y coordinado por Flavia Pittella presentará el libro Don de lenguas. Y el el miércoles 6 de mayo a las 19, en la misma sala, en la apertura del ciclo La Palabra Indígena, presentará Un mal salvaje, junto con Fabián Martínez Siccardi y la poeta del pueblo mapuche Liliana Ancalao.

Además, visitará la exposición fotográfica de Kim Manresa y Xavi Ayén, quienes documentaron la vida de treinta premios nobel de literatura, entre los que se encuentra el propio Coetzee.

