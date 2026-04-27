Renunció Frugoni, tras reconocer que tiene propiedades sin declarar en Miami

Buenos Aires. El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, renunció ayer a su cargo, a pocos días de conocerse que había omitido en su declaración jurada una serie de propiedades en Estados Unidos, informaron fuentes gubernamentales.

Frugoni presentó su renuncia tras hacerse público que no declaró siete propiedades inmobiliarias en Miami y Palm Beach adquiridas entre 2020 y 2022 mediante sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware, Estados Unidos. Esta situación, sumada a un crecimiento significativo de su patrimonio y a denuncias radicadas tanto en la justicia federal como en la Oficina Anticorrupción, desencadenó su salida ante una crisis de confianza sobre la transparencia y la integridad en la función pública.

