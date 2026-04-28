Milei: "No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia"

Buenos Aires. El presidente Javier Milei inició su discurso en la Fundación Libertad repudiendo el ataque contra Donald Trump durante el fin de semana y lo vinculó directamente a la Izquierda.

“Mi más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato sufrido por el presidente Donald Trump. Estamos frente a un nuevo auge de la violencia política, muy en particular de la izquierda, en todo el mundo libre que debe ser detenido en sus inicios. No aceptan perder en la batalla por las ideas y en las urnas. No son compatibles con la democracia y deben ser castigados con todo el peso de la ley”, afirmó el Presidente.

Y agregó: “Los liberales cometimos un grave error luego de la caída del Muro de Berlín de creer que la mera evidencia alcanzaba. La realidad demostró que no. Lo que hizo el marxismo fue reconstruirse y dar la batalla cultural y trasladar la lucha de clases en otro tipo de debate en la sociedad y terminaron tomando la escena. Por eso es tan importante esta fundación para dar la batalla cultural”.

En ese sentido, dijo que por eso instituciones como la Fundación Libertad “están para dar la batalla cultural”. “Los avances que hemos estado haciendo han sido tan grandes que no sólo hemos empezado a ganarles los debates porque también tuvimos que aprender a debatir con ellos, sino que comenzamos a ganarles en las urnas y eso los tiene profundamente violentos. No tienen problemas en recurrir a la violencia”, aseguró.

“Para ellos lo importante es su idea de colectivo. Para ellos los humanos son meras piezas en un tablero de ajedrez y no tienen problema en matarnos si lo ven necesario. Tenemos que dejarlos en evidencia. El objetivo de la charla de hoy es mostrar las ideas de la libertad funcionan”, completó al respecto.

Milei ratificó el rumbo económico

Luego, el mandatario comenzo con un repaso de su gestión económica y defendió todos los puntos, además de vincular los malos índices a la política.

“La actividad se frenó en seco y dejó de crecer la economía y dejó de crecer el salario. Si la gente tiene una sensación de frustración en los últimos seis meses no es casualidad, es el efecto de haber destrozado el capital de trabajo. Hoy todo eso se está reconstituyendo, el crédito empezó a crecer nuevamente, en marzo la economía parece haber mostrado los peores números y en abril empieza a mostrar signos de recuperación, se puede ver mirando la recaudación”, comenzó.

Y ratificó el rumbo: “No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia. No vamos a dejar de mirar la evidencia empírica”.

"Somos el mejor gobierno de la historia"

“Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política que no se pudo llevar puesto el programa, y que además la gente apoyó en las elecciones. Los datos están mostrando que somos el mejor gobierno de la historia a pesar de que no le guste a la Izquierda. La cantidad de empleo subió. Cayeron los formales y crecieron los informales. La economía creó empleos, son informales, mandamos la ley de modernización laboral para que sean absorbidos”, continuó.

Ademas, dijo que “es mentira que se destruyen puestos de trabajo” y que “los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público”. Sobre esto, expresó: “¿Saben al que peor le fue con esta economía en términos reales? A mi, que fui el único que no se subió el sueldo. De hecho, soy el presidente que menos gana en América".

Sobre la generación de empleo en el sector privado, advirtió: “Está prácticamente empatada. Los no registrados ienen ganando por goleada, por eso crece. No les sorprende cómo florece la economía del conocimiento. Ahora se exporta 10 mil millones de dólares cuando antes no se exportaba nada. Es deshonesto omitir el dato de los no registrados cuando son más de la mitad de los que trabajan”.

“No nos dejemos psicopatear por los kukas, no les demos lugar para que vuelvan, no les voy a dejar pasar nada del discurso mentiroso que tienen”, sentenció.

El consumo en "pico histórico"

Milei también dijo que el consumo está en un “pico histórico” porque “cambió la forma en que se consume”. Aquí se refirió a las compras en plataformas digitales y nombró a Mercado Libre: “¿Por qué no miran el balance y ven lo que está pasando con otras formas de consumo que están volando? ¿No será que está cambiando la forma de consumo?“.

El otro punto que el jefe de Estado intentó refutar fue el del atraso cambiario: “Es otra mentira. Es el atraso cambiario más loco del mundo, vamos a llegar a 100 mil millones de dólares de exportaciones. El análisis del atraso cambiario mirando sólo el tipo de cambio real es muy precario. Si viene el diluvio universal el ticket del arca se llama dólares. Si hay confianza en la moneda, tiende a apreciarse”.

Y añadió: “Además omiten un pequeño dato: hicimos una corrección de 15 puntos del PBI. Claramente va a generar una moneda más apreciada. Si a eso se suma el RIGI, el shock exportador, el campo, el gas, es obvio que los dólares nos van a salir por las orejas y la moneda se va a apreciar. A los que están pataleando les preguntamos entonces qué hay que hacer".

El ataque a los "empresaurios"

Sobre el final volvió a arremeter contra los empresarios Javier Madanes Quintanilla, de FATE y Aluar, y Paolo Rocca, de Techint: “¿Por qué yo debería beneficiar a tres corruptos ineficientes en contra de 48 millones de argentinos? ¿O acaso es justo pagar los neumáticos 4 veces más caros? ¿O acaso es justo pagar los tubos de acero tres veces más caros? Me parece que no".

“Sálvador Di Stefano dijo ‘vieron que ahora todo el mundo come huevos’. La pregunta es ¿a los huevos le ponen mermelada en la tostada? No. ¿Están mandando a la quiebra a los productores de mermelada? ¿Por qué si le pasa al productor de mermelada nadie se queja pero si le pasa a Don Chatarrín todo el mundo pone el grito en el cielo? ¿Porque tiene más poder?“.