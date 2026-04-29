El duro reclamo de Esteban Bullrich a Binance y la respuesta de la compañía

Buenos Aires. El ex senador nacional y ex ministro de Educación porteño Esteban Bullrich expresó su malestar por los problemas de accesibilidad en una plataforma financiera. El dirigente del PRO, quien padece ELA, dirigió sus críticas a Binance, el principal exchange de criptomonedas a nivel global, debido a la ausencia de respuestas de la empresa ante fallas en el sistema de identificación facial.

“La ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero. Hace 5 meses, el Face ID de Binance dejó de reconocerme porque la enfermedad cambió mi rostro. Su respuesta: nada. Ninguna alternativa accesible para usuarios con discapacidades”, reclamó Bullrich a través de su cuenta de X.

“Esto es lo que pasa cuando una plataforma que mueve miles de millones trata la accesibilidad como algo opcional. Vergüenza para ti, Binance”, manifestó Bullrich. En su mensaje, escrito en inglés, arrobó a Changpeng Zhao y a Richard Teng, fundador y CEO de la plataforma global, respectivamente.

La respuesta del CEO de Binance

La respuesta del CEO de Binance también llegó a través de X. Desde su cuenta personal, Teng aseguró: “Esteban, vi tu publicación y quise responder personalmente. Lo siento, esto sucedió. Estoy comprometido a asegurarme de que cerremos esta brecha de accesibilidad para cada usuario que enfrente desafíos similares. Gracias por alzar la voz”.

Rápidamente, el ex funcionario recibió el apoyo de los usuarios, incluido Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá. A su vez, el economista Roberto Cachanosky, sostuvo: “Devuélvanle sus ahorros. Algún mecanismo de comunicación con el acreedor tiene que tener el sistema. Si ofrecen manejar el dinero de la gente, háganlo con seriedad”.

Incluso, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, detalló: “De acuerdo al artículo 8 bis de la Ley 24.240 y la Disposición 137/24 vamos a impulsar la actuación de oficio para que el proveedor encuadre la validación de identidad para cumplir con el trato equitativo y digno”.

En respuesta a Bullrich, la cuenta oficial de Binance indicó: “Esteban, te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado. Nuestro equipo ya se está comunicando con vos directamente para resolverlo. También lo estamos escalando internamente como una falla de accesibilidad que necesitamos corregir. Gracias por alzar la voz y por exigirnos más”.

Binance es una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo. Fue fundada en 2017 por Changpeng Zhao (conocido como “CZ”), desde entonces se ha consolidado como un actor central en el ecosistema cripto global.

La plataforma implementa medidas de seguridad como autenticación de dos factores (2FA), que es donde ocurrió la falla identificada por Bullrich.

Cabe recordar que Bullrich fue diagnosticado con ELA en 2021. Desde entonces, se ha convertido en un referente en la lucha contra la enfermedad y en la concientización tanto a nivel público como en otros ámbitos.

La ELA es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta progresivamente a las neuronas motoras, produciendo parálisis de los músculos voluntarios, afectando la movilidad, el habla, la deglución y la respiración. La mayoría de los casos son esporádicos y la enfermedad no tiene cura conocida en la actualidad, por lo que el acompañamiento interdisciplinario es fundamental para los pacientes y sus familias.