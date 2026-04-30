La CGT se moviliza a Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador

Buenos Aires. La CGT se movilizará este jueves 30 de abril hacia Plaza de Mayo desde las 15, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante un paro en organismos públicos. La jornada no constituye un paro general, aunque podría impactar en dependencias estatales, el tránsito en el centro porteño, la realización de trámites, vuelos y servicios que funcionen con guardias reducidas.

Un día antes de la conmemoración del Día del Trabajador, la central obrera convocó a la protesta en rechazo a la política económica del Gobierno, la reforma laboral y los cambios en el sistema aduanero. A la convocatoria se sumaron más de 100 organizaciones sindicales, sectores estatales, agrupaciones sociales, espacios ligados a las dos CTA y gremios con fuerte presencia territorial. Pero el nivel de adhesión variará según la actividad, la provincia y cada rama laboral.

La convocatoria central está prevista para las 15 en Plaza de Mayo, aunque desde el mediodía comenzarán a concentrarse columnas provenientes del conurbano bonaerense y distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la conducción sindical señalaron que la protesta estará enfocada en la defensa del trabajo, los salarios y los derechos laborales. Bajo la consigna “trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores”, la CGT también pidió que la movilización tenga una identidad nacional, con predominio de banderas argentinas.

Durante la jornada se realizará además un homenaje al papa Francisco, en reconocimiento a su vínculo con el mundo del trabajo y las organizaciones sindicales.

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Los argumentos de la CGT

La movilización se da en un contexto de renovadas tensiones entre el Gobierno y la CGT a partir de la reforma laboral. Los reclamos apuntan a la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario, el endeudamiento de las familias trabajadoras y el impacto de las medidas económicas sobre la producción y el empleo. También se inscribe en un escenario atravesado por reclamos universitarios, conflictos en el sector público y negociaciones salariales abiertas en distintas actividades.

La central sindical también cuestiona los cambios en el sistema aduanero impulsados por el Gobierno, al considerar que afectan áreas sensibles del empleo y reducen mecanismos de control estatal.

