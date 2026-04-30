La multimillonaria multa que le aplicó el Gobierno al sindicato La Fraternidad

País. El Ministerio de Capital Humano impuso una multa récord de $21.241.500.000 al sindicato La Fraternidad por el no acatamiento a la conciliación obligatoria en su conflicto salarial y haber adherido al último paro general de la CGT, el 19 febrero pasado.

La sanción, según la cartera que encabeza Sandra Pettovello, se fundamenta en el incumplimiento de la orden oficial que exigía retrotraer el conflicto y evitar medidas de fuerza, “afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general”.

Una sanción que sería incluso superior (de unos 70 mil millones de pesos) será anunciada en las próximas horas contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que también, según el Gobierno, incumplió la conciliación obligatoria el día del paro general de la CGT, aunque el sindicato que dirige Roberto Fernández argumentó que la conciliación había sido dispuesta únicamente para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los trabajadores del AMBA.

La multa anunciada por Capital Humano surgió luego de constatar que La Fraternidad no respetó la conciliación obligatoria establecida el 5 de febrero de 2026, la cual tenía un plazo de 15 días para restablecer las condiciones previas al conflicto y suspender cualquier acción directa, según lo dispuesto por la Ley N° 14.786. Esta norma obliga a sindicatos y empleadores a abstenerse de cualquier medida mientras rige la conciliación, con el fin de proteger la continuidad del servicio y salvaguardar el orden público.

La medida oficial establece un precedente relevante en materia de sanciones por no cumplir con la conciliación obligatoria y podría escalar en un enfrentamiento de mayor intensidad entre el Gobierno y el sindicalismo.

