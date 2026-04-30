Milei volvió a defender su gestión ante empresarios

Buenos Aires. Poco después de respaldar al jefe de Gabinete Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei brindó un discurso en el cierre de la Expo EFI 2026 en la Ciudad de Buenos Aires con críticas al kirchnerismo y al periodismo. Si bien evitó hacer referencia a la exposición del funcionario, reivindicó el modelo económico de su Gobierno.

“No voy a aceptar la psicopateada de los kukas ni de los periodistas”, señaló si bien evitó hacer referencia a su presencia en la Cámara de Diputados durante la exposición del jefe de Gabinete.

“Pusimos a funcionar la maquinaria del crecimiento”, indicó al defender su plan económico e insistió: “Volveremos a hacer grande a la Argentina”.

Durante la primera parte del discurso, el mandatario relacionó el crecimiento económico con el concepto de transición y afirmó: “Tiene que ver con la estabilidad. Es decir, ustedes tienen un punto de equilibrio y es cómo van hacia ese punto. Por lo tanto, cuando uno habla de transición y está con un modelo macro, que es un modelo de corto plazo, tiene que ver con esta cuestión de la coyuntura y la búsqueda de ese equilibrio”.

En tanto, el Presidente aclaró que “la economía argentina no crecía desde el 2011? y resaltó los puntos de la crisis económica que se vivía en diciembre de 2023, que definió como “a punto de explotar”. “Si esa bomba explotaba, claramente eso nos llevaba a ser Cuba con una etapa intermedia en Venezuela. Eso era lo que había. Claramente, nosotros lo primero que tuvimos que hacer es estabilizar la economía”, enfatizó.

“Nadie acá está diciendo que estamos en Suiza. En realidad, queremos ser mejores que Suiza, pero tengamos en cuenta de dónde venimos”, sostuvo el mandatario, que destacó que el ahorro que generaron las políticas macroeconómicas “va a financiar el sector privado, puede financiar consumo, puede financiar inversión”.

Por otra parte de su discurso, Milei defendió la apertura de la economía y señaló: “Básicamente, no es que no pueden competir, tienen que buscarle la vuelta. Y si van a estar llamando a papá Estado cada vez que algo no les gusta, se va a hacer difícil competir”.

En el cierre, destacó el rol de los empresarios y aseguró que son los “héroes" de la película, cuando el rol del Ejecutivo es “nivelar la cancha”. “No elegimos ganador en nosotros. Van a tener que sacar su espíritu empresarial y esto lo van a dar vuelta los empresarios.”

