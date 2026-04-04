Denuncian que Rusia financió artículos para perjudicar la imagen de Milei

País. Una investigación difundida en las últimas horas reveló la existencia de una presunta estrategia de injerencia extranjera orientada a impactar en la percepción pública del presidente Javier Milei. El caso se basa en documentación analizada por un consorcio internacional de periodistas, que advierte sobre acciones coordinadas desde Rusia.

De acuerdo al trabajo, la maniobra incluyó la financiación de publicaciones en medios digitales argentinos con el objetivo de instalar contenidos críticos o falsos. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, afirmó Javier Milei en su cuenta de X.

El informe se sustenta en una filtración de más de mil páginas vinculadas a inteligencia rusa. Según esos documentos, una estructura denominada “La Compañía” habría destinado unos 283 mil dólares para impulsar más de 250 artículos en al menos 23 sitios web del país.

El material fue examinado a nivel local por Filtraleaks en colaboración con otras organizaciones internacionales. Entre ellas figuran openDemocracy, Dossier Center y Forbidden Stories, que trabajaron de manera conjunta para reconstruir el alcance de la operatoria.

La cronología ubica el inicio de las acciones en abril de 2024, en un contexto de tensiones geopolíticas por el posicionamiento del Gobierno argentino frente a la guerra entre Rusia y Ucrania. El objetivo habría sido incidir en la opinión pública mediante campañas de desinformación alineadas con intereses del Kremlin.

Según los datos recopilados, la difusión no se limitó a portales digitales. También se identificaron acciones en el ámbito deportivo y en redes sociales, donde al menos 50 cuentas en plataformas como Instagram, X y YouTube habrían amplificado los contenidos. Los pagos por cada publicación oscilarían entre 550 y 1100 dólares, y en varios casos los textos no tenían firma o estaban atribuidos a identidades inexistentes.

Por otra parte, la Secretaría de Inteligencia del Estado ya había advertido sobre este esquema a fines de 2025. El organismo indicó que la situación fue puesta en conocimiento de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal.

