Caso Adorni: citaron a declarar como testigo al ex futbolista Hugo Morales

Buenos Aires. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó como testigo al ex futbolista Hugo Morales en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito abierta al jefe de Gabinete Manuel Adorni, como parte de nuevas medidas de prueba sobre propiedades y viajes del funcionario que ordenó en la causa penal.

Morales declarará hoy vía Zoom ante el fiscal que tiene delegada la pesquisa. Lo hará en relación a un departamento del barrio porteño de Caballito que el 18 de noviembre de 2025 Adorni compró a dos jubiladas por 230.000 dólares, pagado en su mayor parte con un crédito que le dieron ambas mujeres.

El ex futbolista era el anterior dueño de esa propiedad, que vendió en 200.000 dólares en abril de ese mismo año a las jubiladas. Meses después, se concretó la operación con Adorni por el departamento de casi 200 metros cuadrados en Miró al 500.

Para este miércoles está convocada también como testigo en Comodoro Py 2002 la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en noviembre en la compraventa del bien por parte del jefe de Gabinete de Javier Milei.

Además, la fiscalía requirió un “historial completo de dominio” de inmuebles vinculados a Adorni y su esposa Bettina Angeletti, tanto en ciudad como en provincia de Buenos Aires: solicitó informes sobre titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y todo antecedente registral.

A la hora de buscar quién paga los gastos, pidió a los consorcios de las propiedades bajo investigación detalles sobre las expensas, desde qué cuentas bancarias se abonan y si hubo “eventuales obras o mejoras”. También se buscan boletas de ABL y otros impuestos.

Se trata del departamento de Caballito y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según la denuncia ambos bienes se habrían comprado sin desprenderse de anteriores propiedades: otro departamento en Parque Chacabuco y un inmueble en La Plata.

Los viajes

En cuanto a los viajes al exterior, el fiscal envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para que se amplíe información vinculada a salidas del país de Adorni y poder así reconstruir “con mayor precisión los itinerarios y modalidades de traslado”.

La fiscalía requirió también datos más precisos como planes de vuelo, rutas, escalas y horarios. También se pidió a compañías aéreas que aporten información para determinar quién contrató y abonó los viajes. En concreto se busca información sobre reservas, tickets, check-in, equipaje, facturación y medios de pago.

También se dispuso la “compulsa e incorporación” a la causa judicial de las declaraciones juradas patrimoniales públicas presentadas por Adorni.

