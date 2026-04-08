La fiscalía citó a declarar a las cuatro prestamistas de Adorni

Buenos Aires. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó ayer a declarar a cuatro mujeres que figuran, en documentos oficiales, como prestamistas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con garantías hipotecarias.

Este jueves deberán presentarse como testigos Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, que le vendieron el departamento de Caballito en el que Adorni vive hoy y le prestaron 100.000 dólares cada una. Para el lunes próximo fueron citadas Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, que figuran como que le facilitaron 85.000 dólares y 15.000 dólares, respectivamente, a Adorni y su esposa, con una garantía hipotecaria sobre otro inmueble que el matrimonio ya tenía en la calle Asamblea.

El exfutbolista Hugo Morales, primer propietario del departamento de Caballito en el que vive Adorni, declaró ayer como testigo en este expediente. Morales sostuvo que en mayo de 2025 vendió el departamento por 200.000 dólares a Sbabo y Viegas.

Son las jubiladas que, préstamo mediante, luego le vendieron la unidad a Adorni, en noviembre de ese mismo año, por un monto declarado de 230.000 dólares. Estas mujeres jubiladas fueron, a un tiempo, vendedoras y prestamistas: le facilitaron al jefe de gabinete más del 85% del valor que él les pagó.

Morales declaró ante el fiscal Pollicita, durante más de dos horas, a través de una plataforma para reuniones virtuales del Ministerio Público Fiscal llamada Jitsi. Sostuvo que en la primera operación las mujeres estuvieron en todo momento acompañadas por dos “chicos”, a quienes no pudo identificar. Fuentes judiciales señalaron que esa es una de las pistas a seguir que dejó la declaración.

Morales dijo en Tribunales que la operación se hizo muy rápido a través de la inmobiliaria de la mujer de un amigo, también exjugador. Morales aportó los datos de esa inmobiliaria y unos chats que cruzó con las personas involucradas.

Hoy, a las 10:30, está prevista la declaración de Adriana Nechevenko, la escribana que intervino en la operación del departamento de Caballito, en la hipoteca del inmueble de la calle Asamblea y en la compra de casa de Indio Cua a nombre de Bettina Angeletti, a mujer de Adorni.