La escribana declaró que Adorni compró el departamento en cuotas sin interés

Buenos Aires. La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró como testigo ayer ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y reveló que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró su departamento del barrio porteño de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 a pagar en un año, sin interés.

Ese es el acuerdo al que llegaron con las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes estaban citadas a prestar declaración testimonial hoy como ex propietarias de la unidad ubicada en la calle Miró al 500, pero que finalmente serán indagadas el próximo miércoles.

Según Infobae, la escribana afirmó no tener detalles del origen de los fondos con los que Adorni compró las tres viviendas en las que ella intervino: la de Caballito, otro departamento en Parque Chacabuco y una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Además, el fiscal Pollicita le pidió acceder a conversaciones de su celular que pudieran ser de interés para la causa. La escribana dijo que no lo tenía.

Nechevenko también escrituró el departamento que el jefe de Gabinete tiene sobre la calle Asamblea. Y en esa transacción volvió a repetirse una operatoria similar, según reconoció la testigo.

En ese caso, Adorni accedió a una hipoteca y obtuvo un financiamiento de 100.000 dólares de parte de la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y de su hija, también uniformada, Victoria Cancio.

Molina es acreedora del 85% del crédito y Cancio del 15%. La devolución se pactó en 24 cuotas, con un interés del 11%, según indicó la escribana a la Justicia.

Esa operación se realizó en noviembre de 2024, lo que coincide con la compra de la casa en Indio Cuá que el vocero presidencial hizo junto a su esposa, Bettina Angeletti.

Al salir de la Fiscalía, la escribana Nechevenko aclaró a la prensa que la esperó en Comodoro Py que “no hubo ningún préstamo de dinero” a Adorni, y dijo que en rigor lo que existieron fueron “compraventas con hipotecas por saldo de precio”.

Sobre el origen de los fondos, se desligó y refirió que “hay que preguntarle a Adorni de dónde sacó el dinero”.

Ahora la investigación que conduce el fiscal Pollicita avanzará hacia la determinación de cuánto dinero tenían comprometido Adorni y su esposa mensualmente con sus acreedoras y el resto de sus deudas. El dato deberá contrastarse con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete.

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Allanaron la inmobiliaria

El juez federal Ariel Lijo ordenó allanar tres sedes de Rucci Propiedades, la inmobiliaria que comercializó el departamento del matrimonio Adorni en Caballito.

Los investigadores buscan “la totalidad de la documentación, constancias, registros y soportes físicos o digitales vinculados con la comercialización y escrituración del inmueble de la calle Miró 550?.

El operativo, que fue revelado por el periodista Omar Lavieri en Infobae al Mediodía, ocurrió después de la declaración testimonial del exfutbolista Hugo Alberto Morales, primer dueño del departamento, y quien en mayo de 2025 se lo vendió a las jubiladas Sbabo y Viegas.

Morales se presentó como testigo el martes y mencionó que esas dos mujeres hicieron la operación con dos hombres que aún no están identificados. Uno de ellos se llamaría “Pablo”.

Los investigadores creen que podrían dar con esta persona mediante los papeles que hay en la inmobiliaria, a la que le requirieron su nombre y apellido completos, DNI, domicilio, teléfono, correo electrónico, su vínculo con la empresa y el rol que desempeñó en la compraventa.

El juez Lijo también solicitó avisos, fotografías, descripciones comerciales, tasaciones y valuaciones del inmueble. Además, se requirió toda la documentación previa a la escritura, como la reserva de compra, la seña, el boleto de compraventa, recibos y constancias de pago.

El fiscal Pollicita también quiere tener las comunicaciones entre los involucrados. Se pidieron correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, registros de contacto, planillas y archivos digitales, así como cualquier otra constancia de comunicación mantenida con el vendedor, el escribano, los compradores o terceros vinculados a la operación.

Se suspendió la audiencia a las jubiladas

El fiscal Gerardo Pollicita suspendió la audiencia testimonial de hoy que tenia previsto tomar a las dos mujeres que financiaron la compra del departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio de Caballito.

Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes deberán presentarse el próximo miércoles a la misma hora.

Dos días antes, el lunes 13, deberán presentarse a declarar, también como testigos, Graciela y Victoria Cancio, por la financiación del inmueble anterior de Adorni de la calle Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco.

