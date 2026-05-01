Caputo se reunió con la reina Máxima en Bariloche

Bariloche. En un evento fuera de agenda, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a Bariloche, en Río Negro, para formar parte del Foro Llao Llao, donde disertó y mantuvo una reunión con la reina Máxima de Países Bajos.

El titular del Palacio de Hacienda habló durante la cena del exclusivo encuentro de empresarios, emprendedores y referentes destacados de distintas disciplinas.

“Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas”, escribió el funcionario en su cuenta oficial de X.

Antes de trasladarse al sur, Caputo había participado esta semana en el Congreso Económico Argentino que se llevó a cabo en el marco de ExpoEfi 2026. Allí, defendió el rumbo económico, aseguró que la inflación comenzó a bajar en abril y destacó las inversiones que se canalizan mediante el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Por su parte, la reina Máxima desarrolla una agenda centrada en la salud financiera durante su participación en el tradicional foro. En su rol de Secretaria General de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, mantuvo encuentros bilaterales con referentes de bancos, empresas fintech, del sector agrícola y plataformas tecnológicas de Argentina y el Cono Sur, donde abordó el aporte de estos actores para mejorar la situación financiera de los hogares.

