Adorni dijo que denunciará al diputado Tailhade por presunto espionaje

Buenos Aires. En una entrevista, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Poder Ejecutivo avanzará con una denuncia penal por presunto espionaje contra el diputado Rodolfo Tailhade, luego de que el legislador difundiera información sobre actividades personales de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

Tailhade lo hizo en medio de su exposición en la Cámara de Diputados, donde denunció que Angeletti utilizaba custodia pagada por el Estado Argentino para sus salidas particulares con amigas o realizarse trabajos de manicuría, entre otras cosas.

“Está claro que tenía detalles de movimientos míos y de mi familia, de una procedencia que hay que explicar, de una procedencia sospechosa. Pero eso es un tema que el Gobierno hará la denuncia correspondiente porque están todos los funcionarios en peligro de ser espiados. Acá hay una confusión entre la cosa pública y la cosa privada. Esto de andar viendo si un funcionario lleva o no a sus hijos al colegio es una barbaridad”, sostuvo Adorni.

El cruce se originó luego de que Tailhade difundiera información que, según afirmó, recibió a través de redes sociales sobre la esposa de Adorni. “Doce días se tomó la señora Bettina Angeletti, la esposa de Adorni. Fue con cinco mamis del colegio a Madrid. Los pasajes los pagó todo Bettina en primera clase y la estadía también”, expresó. Además, agregó: “Su esposa usa custodia para ir a la manicura, a llevar a sus hijos o para ir reiteradas veces a La Fernetería (un bar de moda en el barrio de Palermo), la esperan hasta las 4 de la mañana para llevarla a su casa, luego de cada salida”.

La repuesta de Tailhade

Consultado por Telenoche, el diputado defendió su postura y apuntó al uso de recursos públicos. “Son seis policías federales que estamos pagando todos los argentinos desde hace dos años, de manera ilegal, porque no hay ninguna razón, ni ninguna norma que habilite que una esposa de un vocero primero, ni siquiera ahora de un jefe de Gabinete tenga custodia policial”, afirmó.

En la misma línea, Tailhade respondió a la acusación de espionaje y cuestionó la reacción del funcionario. “Lo que él me responde, en lugar de decir que yo era un mentiroso, me dijo básicamente ‘usted me está espiando’, si me van a denunciar por espionaje, es porque los hechos que yo relaté son ciertos. Lo que se van a encontrar es que hay una catarata infernal de personas lastimadas, maltratadas por este matrimonio de corruptos, que no para de mandarme mensajes privados en las redes sociales con información muy valiosa que estoy recopilando, algunas necesito chequear, otras claramente son verosímiles”, declaró.

Por último, el legislador se refirió al costo del viaje mencionado y a la posible denuncia judicial. “Cuatro amigas viajaron junto a Bettina, eran cinco personas en primera clase. Son alrededor de 40 mil dólares”, indicó. Y ante la decisión del Gobierno, concluyó: “La estoy esperando hasta con entusiasmo. Le pido por favor a Adorni que el lunes me haga la denuncia penal en Comodoro Py por espionaje. Mire que en Comodoro Py no me quieren, pero la payasada que van a hacer no me da miedo que la tramiten en Comodoro Py”.