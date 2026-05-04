Dos nuevos testigos declararán en la causa de Manuel Adorni

Buenos Aires. La causa judicial donde se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reactivará esta semana con más declaraciones testimoniales. Este lunes está citado a declarar Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de las refacciones de la casa que el funcionario y su familia tienen en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

El testigo deberá presentarse a las 11 ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien está al frente del caso junto al juez Ariel Lijo.

Tabar es uno de los socios del grupo Alta Arquitectura. La Justicia busca saber si Adorni pagó por renovar la casa de fin de semana que compró a fines de 2024, y cuánto dinero le demandó. Es una cifra que aún no está computada entre las sumas y restas que hacen los investigadores para esclarecer si el crecimiento en el nivel de vida del funcionario se puede justificar con su sueldo y sus ahorros declarados ante la Oficina Anticorrupción.

En sus últimas apariciones en el Congreso Nacional y en una entrevista brindada a El Observador, el jefe de Gabinete aseguró que no se enriqueció ilegalmente y dijo que puede justificar los más de 100.000 dólares que ya gastó y otros 335.000 dólares que tiene que pagar antes de noviembre, solamente en propiedades.

El miércoles pasará por Comodoro Py otro testigo: Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas a las que Adorni le debe dinero.

Miano además es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora y gestor de la compraventa del departamento en el que vive el jefe de Gabinete en el barrio porteño de Caballito.

El fiscal Pollicita citó a Miano con la advertencia de que debe presentar su celular, facturas, comprobantes, tickets y cualquier documento vinculado al pago de expensas y a las refacciones del departamento de Caballito.

La causa

La investigación que conduce el fiscal Pollicita avanzará también en el panorama patrimonial en general de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Para analizar al detalle todos los gastos, deudas, ingresos y posesiones del matrimonio, el acusador público solicitó la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo contable del Ministerio Público Fiscal.

Mientras tanto, siguen bajo la lupa los vuelos por el mundo del funcionario y su familia. En el expediente hay documentados al menos siete viajes al exterior y diez dentro del país -ya sea juntos o por separado-.

Entre los destinos fuera del territorio nacional aparecen: Punta Cana, Cancún, Punta del Este, Montevideo, Río de Janeiro y Nueva York.

