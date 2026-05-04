Se aumentó el subsidio al gas, quiénes se verán beneficiados

En un contexto de alta sensibilidad por los costos de los servicios públicos, el Gobierno Nacional anunció un refuerzo extraordinario en los subsidios al gas natural y propano por red. La medida, oficializada este lunes a través de la Resolución 11/2026 de la Secretaría de Energía, otorgará un respiro temporal a los sectores de menores ingresos durante el mes de mayo.

Hasta el mes pasado, el esquema de asistencia preveía una reducción gradual de los beneficios. Sin embargo, ante el encarecimiento global de la energía, el Ejecutivo decidió dar marcha atrás con el recorte previsto para este mes y, por el contrario, ampliar la asistencia:

Bonificación base: 50%

Refuerzo extraordinario de mayo: 25% (había bajado al 18% en abril).

Total de descuento: Los usuarios pagarán solo el 25% del bloque de consumo subsidiado.

El universo alcanzado por esta resolución comprende a unos 4.780.000 usuarios que ya se encuentran bajo el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. El alcance no se limita solo a viviendas particulares, sino también a familias registradas en los padrones de asistencia social y energética y entidades sin fines de lucro como clubes de barrio, centros de jubilados y organizaciones de bien público que cumplen un rol social clave.

La Secretaría de Energía justificó este incremento excepcional debido a la suba internacional de los precios de la energía. El encarecimiento de los combustibles a nivel global amenazaba con trasladarse directamente a las facturas locales; con este refuerzo, el Estado busca absorber ese impacto para que no recaiga sobre los sectores más vulnerables en el inicio de la temporada de mayor consumo.

A diferencia de lo que sucede con el gas, el cronograma para las boletas de luz se mantendrá según lo previsto originalmente. En el sector eléctrico, las bonificaciones extraordinarias continuarán su sendero de reducción gradual mes a mes, con el objetivo de ser eliminadas totalmente para diciembre de este año.