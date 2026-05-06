Peritarán el teléfono del contratista que refaccionó la casa de Adorni

Buenos Aires. La Justicia dispuso peritar el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa del club de golf Indio Cua de Manuel Adorni. Se buscarán registros de esas comunicaciones y otros mensajes con el jefe de Gabinete.

El magistrado Ariel Lijo hizo lugar a un pedido del fiscal Pollicita, quien tiene delegada la investigación, luego que Tabar declarara bajo juramento de verdad que hizo refacciones calculadas en 245 mil dólares en la casa de los Adorni, pagadas en efectivo por el funcionario. En ese trámite, el testigo contó que antes de presentarse a declarar recibió llamadas “temporales” de Adorni vía WhatsApp, donde se le habría ofrecido asesoramiento antes de presentarse en Comodoro Py.

Cuando declaró, Tabar dijo que Adorni le habría dicho que necesitaba hablar con él y que luego de eso dialogaron por teléfono. El funcionario le habría ofrecido ayuda o la posibilidad de que su equipo lo contactara por el tema de la declaración. El contratista le dijo al fiscal que inicialmente lo consideró, pero luego consultó con una persona que lo asesoró y decidió rechazar ese contacto para evitar que pareciera que estaban elaborando una estrategia común.

El análisis del teléfono fue encomendado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y se intentará recuperar los mensajes temporales o borrados.

De manera paralela, el fiscal federal Gerardo Pollicita rechazó este martes un pedido de la diputada nacional Marcela Pagano para ordenar “la inmediata detención” del jefe de Gabinete Manuel Adorni por supuesto “riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente”, a raíz de haber contactado a un testigo clave antes de su declaración en la causa que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

La fiscalía no avaló el pedido tras ser notificada por el juzgado federal de Ariel Lijo. Según dijeron fuentes judiciales, se sostuvo que no se verifican los riesgos procesales mencionados por la Diputada, quien reclamó en todo caso que se prohíba al Jefe de Gabinete tomar contacto con testigos.

Cómo sigue la causa

En la investigación, hoy declarará otro testigo, el hijastro de una de las jubiladas que vendió a los Adorni su departamento del barrio porteño de Caballito, Leandro Miano. Esa operación se hizo con un pago de 30 mil dólares en efectivo y otros 200 mil sin intereses que el jefe de Gabinete tiene que cancelar en noviembre próximo.

Mientras tanto ya se encomendó un informe sobre la evolución patrimonial del matrimonio. En caso de detectarse inconsistencias, se intimará al funcionario a justificar su nivel de vida en relación a sus ingresos y, si no logra dar explicaciones, podría avanzarse en un llamado a declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.