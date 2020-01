Con fecha incierta, la UCR de Punilla «calienta motores» para una interna

Valle de Punilla. Los dirigentes radicales del valle de Punilla aprovecharon el receso estival para comenzar a sumar voluntades, con miras a una interna que se realizará este año. Aún siguen abiertas las heridas ocasionadas por el enfrentamiento entre Ramón Mestre y Mario Negri. En Carlos Paz, la ciudad más poblada del departamento, tres listas irán a las urnas.

Todo comenzará con el congreso del radicalismo provincial que se llevará a cabo el 6 y 7 de marzo en el hotel de Luz y Fuerza de Villa Giardino. Hace una semana, el diputado Mario Negri solicitó públicamente adelantar la fecha de las internas previstas para el mes de agosto, pero todo indicaría que Mestre se mantendrá al frente del partido hasta esa fecha y analiza su candidatura.

Sin embargo, en el departamento la balanza se volcaría a favor de Mario Negri, ya que hay varios intendentes y dirigentes de peso que trabajaron a favor del diputado cuando fue candidato a gobernador. En Capilla del Monte, Gabriela Negri (hermana de Mario) tendría todo cerrado dentro de las filas radicales y no habría un candidato opositor a la vista. En cuanto a Villa Giardino, el intendente Omar Ferreyra aún no ha definido que hará al respecto pero quiere evitar la interna.

En La Falda, la realidad es muy distinta. El intendente Javier Dieminger está dispuesto a trabajar a favor de cualquier lista que se enfrente al ex intendente Eduardo «Cacho» Arduh. Las profundas diferencias entre uno y otro se profundizaron a medida que pasaron los días y la intención de Dieminger es arrebatarle el partido a Arduh, que suma respaldo de Edgar Larrea (presidente del radicalismo de Punilla) y del propio Mario Negri. En contraposición, el mandatario faldense habría cerrado el respaldo de Lucrecia Cavanna (Huerta Grande) y Jesica Pellegrini (Valle Hermoso).

En las localidades de Cosquín, Bialet Massé, Santa María de Punilla, Villa Parque Síquiman, Tanti y Santa Cruz del Lago, sería masivo el respaldo a los candidatos del negrismo. Por otro lado, en el sur de Punilla, todos miran a la intendenta Patricia Cicerone (San Antonio), la dirigente de mayor peso.

Tres listas tres, en Carlos Paz

La interna entre los dirigentes más populares del radicalismo es una realidad. Hay un sector que lidera el ex intendente Carlos Felpeto y otro que encabezaría el devaluado dirigente Juan Lucero (quien no encontró lugar dentro del gobierno de Daniel Gómez Gesteira) y no descarta sumarse a las filas del felpetismo. Por otro lado, Daniel Velázquez aún no se ha manifestado al respecto, pero su cercanía con Mario Negri lo posicionaría naturalmente de cara a una interna. Finalmente, hay rumores que indican que el actual concejal y ex presidente de la UCR, Mariano Melana, comenzó a trabajar sobre el armado de una lista que pueda recuperar la conducción del comité.