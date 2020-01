Macri reapareció en una charla de dirigentes en Villa La Angostura

País.- El ex presidente Macri afirmó este sábado que no los "van a llevar puestos como en el 2001", en referencia al kirchnerismo, y dijo saber que "no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente".

"Era impresionante lo que sentíamos. Eso nos dejó con esta sensación amarga de no haber podido continuar, pero convencidos de que no nos van a llevar puestos. Esta vez no nos van a llevar puestos como en el 2001", enfatizó Macri.

Durante una reunión con dirigentes de PRO en Villa La Angostura, Neuquén, manifestó: "Sentí que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones y sabía que que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente, que no podía para ningún lado achicar ese gasto, mismo dentro de Cambiemos había problemas".

En otro tramo de la charla, reveló que planteaba recaudos hacia el interior de su equipo sobre el nivel de endeudamiento durante su gestión: "Yo siempre les decía a todos, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda".

"Siempre les decía a todos, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda”, dijo autocrítico Mauricio Macri que compartió la reunión junto a Sergio Wisky, Anibal Tortoriello, Nicolás Suárez Colman, entre otros dirigentes en una charla informal en Villa La Angostura.

Por otro lado indicó que las marchas del "Sí, se puede" fueron clave para que mejorara su ánimo. "Los últimos treinta días, después del último año y medio y de estar destruido anímicamente, fue una experiencia increíble", dijo.

El encuentro político, fue la primera aparición pública de Mauricio Macri en lo que va del 2020.