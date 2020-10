Echevarría: «El gobierno es tan irresponsable como quienes organizaron el banderazo»

Luciana Echevarría, Legisladora del MST en el Frente de Izquierda Unidad, cuestionó duramente las explicaciones brindadas por el Ministro Cardozo frente a la Comisión de Salud de la Legislatura: “Hacía meses que esperábamos que Cardozo diera explicaciones sobre las erráticas medidas aplicadas; es una lástima que en vez de hacerlo se haya dedicado a evadir nuestros requerimientos. Prácticamente no habló del personal de salud, que es insuficiente, está exhausto, sigue contagiándose y muriendo sin ningún reconocimiento por parte del Estado. Tampoco dejó claridad sobre cuántas personas son atendidas en clínicas privadas, ni en relación al subtesteo y subregistro de casos que existe. En resumen, vino a decirnos que el gobierno hizo todo bien y que los problemas que sufrimos son por culpa de la gente. Una vergüenza.”

Y agregó: “Schiaretti y Cardozo son tan irresponsables como quienes organizaron el banderazo sin respetar las medidas de protección. Ambos sectores desprecian la salud de la sociedad, pero el caso del gobierno es más grave aún, porque tiene en sus manos la posibilidad de contener la pandemia y prefiere no hacer nada para no afectar la ganancia empresaria. Hay que tomar medidas urgentes para que no colapse el sistema sanitario y evitar más muertes. El gobierno tiene que escuchar a los sectores que venimos pidiendo volver a una fase más restrictiva, pero esta vez tiene que brindar contención económica. Por eso también hemos hecho propuestas concretas en este sentido, para que la sociedad no deba elegir entre enfermarse o pasar hambre.”

“El gobierno tiene que cambiar las prioridades y empezar a cuidar en serio la salud de millones de cordobeses, esa es su principal responsabilidad. Hay que fortalecer con recursos y personal el sistema público de salud y poner bajo su órbita a todo el sistema sanitario privado, para centralizar la pelea contra el COVID” explicó Echevarría.