Polémica: La vicepresidenta de la UCR Córdoba y «los Falcon verde» de la dictadura

La vicepresidenta de la UCR Córdoba y legisladora de Juntos por el Cambio, Patricia De Ferrari, hizo unas polémicas declaraciones en las redes sociales donde comparó a Juan Grabois con la dictadura y pese a que borró los tuis escandalosos, luego justificó su exabrupto. La intendenta de Estación Juárez Celman y miembro del Comité Central del radicalismo, Myrian Prunotto, pidió que el Tribunal de Conducta del partido tome medidas en el caso y aplique sanciones.

«Falta mucho para que aparezcan los falcon verdes para 'impartir' la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía»; escribió Patricia De Ferrari, lo que provocó un repudio generalizado en las redes sociales y la respuesta de varios dirigentes de distintos signos políticos.

El director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación e hijo de desaparecidos, Martín Fresneda, le respondió: «Me permito responder a su pregunta por varias razones, la primera es porque soy un militante y tengo responsabilidad política y porque usted es legisladora de Córdoba. La segunda es porque a mis padres y a mi hermana/o, se los llevaron a un centro clandestino de detención y tortura en un falcón verde y aún están desaparecidos. A su pregunta le afirmó definitivamente que si, que falta mucho, demasiado, es más no va pasar Nunca Más y sabe porque? Porque en este país existieron las Madres y las Abuelas y los H.I.J.O.S y millones de argentinos con conciencia que luchamos por un país con memoria verdad y justicia. Y esas tres palabras, aunque usted no las reconozca, son la garantía de no repetición».

«No volverán los falcón verde porque tampoco los militares de hoy son los mismos que los de aquellos años trágicos, en que se cometió terrorismo de estado y que fueron juzgados por tribunales de la Constitución. La lucha por los derechos no convierte a nadie en demonio, porque sus afirmaciones me recuerdan a algunas teorías que fracasaron en la historia de quienes intentaron que todo siga con impunidad. De más está decirle que existe un gobierno que mal que le pese es democrático y republicano, también popular. Y sé que esto último es lo más difícil de aceptar para usted y la lleva quizá a decir cosas caras para este pueblo»; añadió Fresneda.

También se pronunció al respecto, la intendente de Estación Juárez Celman y dirigente radical Myrian Prunotto, quien señaló «Como radical, como miembro del Comité Central de la UCR, como mujer, repudio esta bestialidad. Pido que el Tribunal de Conducta de la UCR Córdoba tome medidas. Mis disculpas a todos lo que esta «señora» ofende, incluida a mí, que soy una mujer de la democracia».

En tanto, la concejal María Eva Ontivero de Hacemos por Córdoba expresó: «Me pregunto... ¿Los que antes golpeaban las puertas de los cuarteles para pedir por los militares, ahora escriben tweets buscando el mismo objetivo? Repudio absoluto a la Legisladora de Juntos por el Cambio, Patricia De Ferrari».